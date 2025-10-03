Donos de restaurante cobram prefeitura por falta de diálogo em obra de viaduto histórico: "Do nada estavam britadeiras lá"

Piso de acesso ao restaurante na escadaria já estava pronto e voltou a er quebrado. Marcello Lima / Arquivo Pessoal

A revitalização do viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico, tem demorado mais do que o previsto. A obra está quase acabando e ainda gera transtornos para moradores, pedestres e comerciantes.

Nesta quinta-feira (02), os proprietários do restaurante Justo, localizado nos altos da escadaria do sentido centro-bairro do viaduto manifestaram descontentamento nas redes sociais. A insatisfação principal é com a falta de comunicação, embora a demora da prefeitura na conclusão da obra também seja um problema.

"Já sofremos todos esses anos com a queda de público, afinal ninguém quer tomar uma cerveja num canteiro de obras. A gente está sempre procurando a prefeitura para dialogar, pedimos para nos avisar com antecedência e sempre nos deixam na mão", diz trecho da publicação.

O descontentamento maior surgiu após a troca do piso de parte da escadaria. A intervenção já estava concluída, mas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) avaliou que a qualidade do material não era adequada. A empresa responsável pela reforma está realizando a troca, sem custo ao município.

Na quinta-feira passada (26), servidores da secretaria informaram aos proprietários do restaurante que a obra seria necessária. No entanto, não especificaram quando a intervenção seria iniciada.

Dois dias depois, a retirada do piso foi iniciada. Em operação desde dezembro de 2017 no viaduto, o restaurante segue aberto, mas o movimento é afetado.

— Nós precisamos fazer a troca do piso interno do bar. Queríamos casar essa obra com a obra da prefeitura. Fecharíamos o restaurante e daríamos férias coletivas (aos funcionários) para que o nosso prejuízo não fosse maior. Do nada, estavam as britadeiras lá na frente. A gente não tinha agendado nada. Agora, estamos dando um corre para tentar concluir a nossa obra o mais rápido possível — comenta Adelino Bilhalva, um dos proprietários do restaurante.

Segundo Bilhalva, desde que a obra começou - em novembro de 2022 - o faturamento do restaurante caiu pela metade. Nesta sexta-feira e neste sábado, o estabelecimento atenderá os clientes. A obra interna deve começar no domingo, com expectativa que seja concluída até quarta-feira (8).

De acordo com o secretário André Flores, a obra na escadaria deve ser concluída até o dia 12. Já com relação à revitalização como um todo do viaduto, a intenção é finalizar os trabalhos em dezembro.