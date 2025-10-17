Correndo contra o tempo, governo Leite quebra recorde em 2025

Obras da nova ponte da RS-417, entre Itati e Três Forquilhas é uma das construções beneficiadas. Daer / Divulgação

As obras de reconstrução do Rio Grande do Sul, atingido pela enchente do ano passado, alcançarão um recorde de investimentos em 2025. Serão gastos R$ 3,1 bilhões em obras de resiliência climática, como recuperação de rodovias e pontes e construção de novas travessias.

A verba é proveniente do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Segundo levantamento da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, dez pontes e mais de 8 mil quilômetros de estradas ficaram comprometidos após a enchente.

Desde então, os trabalhos executados incluíram remoção de barreiras, reparo de aterros, contenção de erosões e manutenção do pavimento. Atualmente, 95% dos trechos afetados em 2024 já foram liberados.

Para se ter uma ideia do montante que está sendo investido, em 2024, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) executou R$ 1,7 bilhão em obras. Este montante já havia sido 11 vezes maior do que o total investido em logística pelo Rio Grande do Sul em anos anteriores.

— Com a utilização desses R$ 3,1 bilhões, nossa expectativa é que as rodovias do Rio Grande do Sul não apenas sejam recuperadas, como também se tornem mais fortes e mais seguras, porque a ideia da reconstrução é justamente viabilizar as obras de uma forma diferente de como elas eram antes, para atender às exigências atuais e prevenir possíveis eventos climáticos adversos — destaca o secretário Juvir Costella.

A previsão é que todas as intervenções sejam concluídas até o final de 2027. Todas as obras estão sendo realizadas por meio do Regime de Contratação Integrada (RCI).

O governo corre contra o tempo para executar as obras. O pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União está suspenso até maio de 2027.

Nessa modalidade, a empresa contratada é responsável pelo projeto e pela execução dos serviços. Com isso, o governo busca dar mais agilidade ao processo.

Para a liberação dos recursos do Funrigs, o governo adotou sete critérios:

Situação da rodovia; Tempo gasto a mais em deslocamentos; Quantidade de pessoas afetadas; Impactos na economia local; Impactos na saúde; Impactos na mobilidade urbana; Volume de circulação de veículos.

Uma das obras em andamento é a nova ponte sobre o Rio Três Forquilhas, no quilômetro 9 da RS-417, entre Itati e Três Forquilhas. A construção está 80% concluída.

A estrutura terá 88 metros de extensão e custará R$ 8,2 milhões. Desse total, aproximadamente R$ 6 milhões já foram aplicados.

Outra obra é a nova ponte sobre o Arroio Marcondes, no quilômetro 83 da RS-471, em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. Com 67 metros de extensão e mais de R$ 6,5 milhões em investimento, os serviços já estão 60% concluídos, com previsão de entrega até o fim deste ano.

Nova ponte no Taquari

Os recursos também estão sendo usados em novas obras. Uma delas é a ponte sobre o Rio Taquari, que ligará a RS-129, em Estrela, à RS-130, em Cruzeiro do Sul.