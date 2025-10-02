Começa recuperação da rodovia mais atingida pela enchente de 2024 no RS

Vinte quilômetros da rodovia foram fatiados pela força da água. Duda Fortes / Agencia RBS

A rodovia mais destruída pela enchente de maio de 2024 começou a ser reconstruída de forma definitiva. Os trabalhos foram iniciados na quarta-feira (01) na Região Central.

A rodovia em questão é a RS-348. Vinte quilômetros da rodovia foram fatiados pela força da água.

A obra demorou para começar porque a empresa contratada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) precisou realizar os projetos básico e executivo da reconstrução. Os trabalhos vão durar até o fim de 2026 e custarão R$ 229,45 milhões.

— Antes, a RS-348 já desempenhava uma ligação regional essencial. Depois dessas obras, a rodovia voltará a cumprir esse papel com ainda mais qualidade e resistência às intempéries — destaca o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Dois trechos vão passar por intervenção. O primeiro deles, de 8 quilômetros, fica entre Dona Francisca e São João do Polêsine. Nesta região estão ocorrendo as primeiras intervenções.

O segundo ponto, de 20 quilômetros, fica entre Agudo e Dona Francisca. Nesta região, dois trechos, de 500 metros cada, serão reconstruídos de forma elevada, assim como aconteceu com a Rodovia do Parque no Delta do Jacuí.

Esse tipo de construção foi planejado porque a região tem solo instável. Além disso, a rodovia será reconstruída mais elevada, a fim de evitar que uma enchente semelhante a do ano passado volte a impedir o deslocamento dos usuários.

Segundo o Daer, entre 3 e 5 mil veículos usam a estrada diariamente. Desde que a rodovia foi atingida pela enchente, os motoristas usam vias municipais para conseguir trafegar na região.

Duas pontes