Começa recuperação da rodovia mais atingida pela enchente de 2024 no RS

A rodovia mais destruída pela enchente de maio de 2024 começou a ser reconstruída de forma definitiva. Os trabalhos foram iniciados na quarta-feira (01) na Região Central.
A rodovia em questão é a RS-348. Vinte quilômetros da rodovia foram fatiados pela força da água.
A obra demorou para começar porque a empresa contratada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) precisou realizar os projetos básico e executivo da reconstrução. Os trabalhos vão durar até o fim de 2026 e custarão R$ 229,45 milhões.
— Antes, a RS-348 já desempenhava uma ligação regional essencial. Depois dessas obras, a rodovia voltará a cumprir esse papel com ainda mais qualidade e resistência às intempéries — destaca o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.
Dois trechos vão passar por intervenção. O primeiro deles, de 8 quilômetros, fica entre Dona Francisca e São João do Polêsine. Nesta região estão ocorrendo as primeiras intervenções.
O segundo ponto, de 20 quilômetros, fica entre Agudo e Dona Francisca. Nesta região, dois trechos, de 500 metros cada, serão reconstruídos de forma elevada, assim como aconteceu com a Rodovia do Parque no Delta do Jacuí.
Esse tipo de construção foi planejado porque a região tem solo instável. Além disso, a rodovia será reconstruída mais elevada, a fim de evitar que uma enchente semelhante a do ano passado volte a impedir o deslocamento dos usuários.
Segundo o Daer, entre 3 e 5 mil veículos usam a estrada diariamente. Desde que a rodovia foi atingida pela enchente, os motoristas usam vias municipais para conseguir trafegar na região.
Duas pontes
Em setembro, as obras em duas pontes na rodovia já foram iniciadas. Uma delas fica sobre o Arroio Guarda Mor e a outra sobre o Rio Soturno. As duas estruturas foram levadas pelas enchentes de 2024 e têm previsão de serem concluídas em 2026.