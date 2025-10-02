Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Reconstruída
Notícia

Começa recuperação da rodovia mais atingida pela enchente de 2024 no RS

Investimento em pouco mais de um ano será de R$ 229,45 milhões

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS