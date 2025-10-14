Caminhão que tombou sobre carro, deixando mulher soterrada por carga de serragem, estava irregular

Uma semana depois de uma carreta ter tombado na Rodovia do Parque sobre um carro, deixando uma mulher soterrada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu o laudo pericial de sinistro de trânsito. A investigação aponta que o caminhão estava sem tacógrafo.

Dessa forma, não foi possível saber a velocidade que o veículo atingiu antes do tombamento. O caminhoneiro foi autuado por circular sem um equipamento obrigatório. Ele também foi multado em R$ 195,23.

O registro da ocorrência foi feito na Polícia Civil. Segundo a delegada Roberta Bertoldo, se a motorista do carro - Eduarda Corrêa, 23 anos - procurar a Polícia, uma investigação será aberta.

— Como se trata de procedimento policial cuja representação da vítima é requisito para abertura, estamos aguardando a moça ter condições de comparecer à delegacia. Caso ela compareça, e não queira representar, não pode ser instaurado procedimento policial — esclarece a delegada.

A coluna obteve imagens captadas pelas câmeras da CCR ViaSul. Elas não mostram o momento exato do acidente, mas registram quando o carro de Eduarda passa na frente do caminhão.

Antes de subir a alça, a carreta muda de faixa. Quando a câmera volta a se mexer, é possível ver o caminhão tombando. Já o carro de Eduarda Corrêa "desaparece".

O motorista do caminhão realizou teste com o etilômetro, que resultou negativo para a presença de álcool. Devido ao seu estado de saúde, Eduarda não foi submetida ao teste.

A mulher teve alta do hospital na segunda-feira (13). Ela estava internada no Hospital Santa Casa.

Eduarda sobreviveu graças à estrutura do carro, segundo especialistas. O tipo de produto transportado pelo caminhão, que cobriu o veículo, também foi determinante para que Eduarda saísse da ocorrência com vida.