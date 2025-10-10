Assembleia Legislativa do RS vai restaurar piano "único e raro"; saiba o valor

Piano será removido na terça-feira. Marcelo Oliveira/ALRS / ALRS

Um piano alemão "único e raro", comprado em 1972 na Alemanha, será restaurado pela Assembleia Legislativa gaúcha. O instrumento encontra-se em situação "precária".

Segundo um estudo técnico realizado para fazer a recuperação do piano Steinway & Sons Model C, ele é um dos maiores instrumentos já produzidos pela fabricante. O piano é altamente valorizado por sua qualidade sonora e construção excepcional.

O instrumento ficava no Teatro Dante Barone. No entanto, por causa da reforma no local - iniciada no ano passado -, ele foi transferido. Naquela oportunidade, se identificou que o piano estava em "estado de conservação precário, sem condições de uso".

A reforma do piano foi planejada devido ao seu valor histórico, cultural e artístico, considerado "fundamental para a promoção de eventos públicos com música de alta qualidade". Apenas um profissional habilitado pela Steinway & Sons foi encontrado no Rio Grande do Sul para realizar a manutenção.

O investimento será de R$ 96 mil. A reforma deve durar aproximadamente seis meses.