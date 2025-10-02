As obras do novo Gigantinho vistas por dentro; veja imagens

Por fora, o ginásio Gigantinho ainda não apresenta mudanças. No entanto, por dentro, as demolições ganham força.
O cercamento do espaço começou em 13 de setembro. Já as demolições começaram nove dias depois.
O investimento foi divulgado em novembro de 2024 pela colunista Giane Guerra. As obras custarão aproximadamente R$ 18 milhões.
O serviço é realizado pela empresa Mosquera & Rech, que já atuou na reconstrução do CT do Inter. Desde então, já foram removidas as antigas cabines de imprensa e salas de apoio nos terceiro, quarto e quinto níveis.
Também já foi realizada a retirada do piso e das rampas de acesso para a quadra esportiva. A demolição das estruturas construídas ao longo dos anos no térreo, como áreas de apoio, bilheteria e banheiros, também está em andamento.
A expectativa do Internacional é que os trabalhos sejam concluídos em setembro de 2026.
— Com os projetos finalizados, avançamos para a etapa de cotação dos itens necessários e, neste momento, seguimos em ritmo acelerado na demolição de estruturas internas, como quadra, camarotes e camarins, que darão lugar a novas áreas dentro do novo modelo do ginásio. O projeto está andando conforme o planejamento — informa o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg.
Nos próximos dias deverá iniciar a substituição e regularização de todo o telhado. Essa etapa é vista por Grunberg como um "marco fundamental" para a transformação completa do espaço.
Além da substituição da cobertura, será instalada uma quadra removível para competições de futsal, basquete e vôlei, por exemplo. O novo espaço terá capacidade para receber público superior a 10 mil pessoas e poderá sediar shows, apresentações cênicas, jogos de diversas modalidades e eventos corporativos.
O recurso não virá dos cofres do Internacional. A reforma será financiada por meio da parceria com patrocinadores. A gestão do ginásio continuará com o Colorado.
A empresa Ventures Estádios (sociedade entre a RBS Ventures e a Tornak Holding) é parceira do Inter neste projeto. Construído em 1973, o local estava com capacidade restrita para eventos e recebia manutenção mínima.
O clube e as empresas ainda podem vir a fechar novas parcerias. O ginásio, por exemplo, poderá até ganhar um novo nome - o chamado naming rights, mas ele será incorporado à atual identificação: Gigantinho.