As absurdas condições impostas por um dos donos da Arena para entregar o estádio ao Grêmio

Enquanto impasse durar, Tricolor deverá que dividir a propriedade do estádio Omar Freitas / Agencia RBS

Depois de ter superado o impasse envolvendo a gestão da Arena, o Grêmio terá um novo desafio pela frente. Uma das empresas donas do terreno do estádio está impondo exigências para fazer a troca de chaves envolvendo o Olímpico.

A OAS 26 já sinalizou ao Grêmio que não pretende fazer a permuta antes que todas as pendências estejam resolvidas. Condições absurdas, inclusive, estão sendo impostas.

Uma delas é que a empresa quer saber quem demolirá o estádio Olímpico. Essa é uma atribuição da empresa Metha e nunca envolveu o Grêmio.

A empresa também quer uma solução para as obras do entorno da Arena. Essa questão não é de responsabilidade do Tricolor e nem da OAS 26, como bem decidiu a Justiça.

No entanto, a empresa alega que a prefeitura de Porto Alegre e o Ministério Público Estadual continuam criando obstáculos para regularização dos habite-se dos prédios construídos ao lado da Arena. Também reclama que as licenças para as construções de novos condomínios não são liberadas.

Outra questão envolve o pagamento do IPTU relativo ao estádio Olímpico. A Justiça já decidiu que essa dívida é do Grêmio e precisa ser quitada pelo clube gaúcho e não envolve a OAS 26.

A direção Tricolor vem acompanhando as exigências e já está se preparando para eventuais ações. Na próxima segunda-feira (27), o contrato de permuta, entre Grêmio, OAS 26 e Karagounis, será apresentado ao conselho deliberativo do clube gaúcho.

Posteriormente, uma data para a troca de chaves será agendada. Se a OAS 26 se negar em participar, como vem indicando, uma nova batalha jurídica é o caminho mais natural para se resolver a troca de chaves na integralidade.

— O Grêmio quer realizar a permuta do Olímpico pela Arena nos exatos termos que foram contratados — comenta o vice-presidente Eduardo Magrisso.

A coluna procurou o diretor da OAS 26, Telmo Tonolli, mas ele não retornou aos contatos feitos. Já a Karagounis não tem criado objeções em concretizar o negócio.

Dessa forma, o Grêmio deverá entregar metade do Olímpico para a Karagounis e continuará sendo dono da outra parte do terreno. Já a área da Arena terá dois donos – o Grêmio e a OAS 26 – até que a Justiça tome uma decisão.

Quem é a OAS 26