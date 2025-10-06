A verba que pode concluir pavimentação em estrada do Vale do Sinos alternativa para Serra e Litoral

A comunidade do Vale do Sinos está mobilizada para conseguir recursos do governo do Estado para concluir a pavimentação de uma estrada que é alternativa de deslocamento para a Serra e para o Litoral. Um grupo se reuniu com representantes do governo na semana passada em busca de verba do Fundo da Reconstrução (Funrigs).

A via em questão é a Estrada da Integração, que liga o município de Novo Hamburgo, pela região do bairro Lomba Grande, passando por Campo Bom, Sapiranga e Parobé, chegando à RS-020, em Taquara (veja mapa abaixo). Ela serviu como alternativa de deslocamento em pontos de bloqueio na RS-239, durante a enchente de maio do ano passado.

Dos 24 quilômetros da estrada, 18 ainda são de chão batido. A projeção inicial aponta a necessidade de R$ 40 milhões em investimento.

A Comissão Pró-Pavimentação da Estrada da Integração batalha por recursos estaduais há três anos. Mas a enchente do ano passado acentuou ainda mais essa necessidade.

A via foi usada por ambulâncias, bombeiros e veículos de segurança e salvamento. Com a conclusão da obra, a estrada também será uma opção de deslocamento para a Serra e o Litoral, sem a cobrança de pedágio.

— Estamos fazendo uma avaliação sobre o pedido. Temos um conjunto de ligações como essas que estamos analisando — informa o secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.