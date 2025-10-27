A bolada que a Fraport ainda tem a receber pelos prejuízos com o aeroporto de Porto Alegre

Empresa administra Salgado Filho desde 2018 Marco Favero / Agencia RBS

Os prejuízos que a Fraport sofreu no aeroporto Salgado Filho por causa da pandemia de Covid-19 ainda não foram quitados pelo governo federal. Na semana passada, a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) aprovou reequilíbrio econômico-financeiro pelo desequilíbrio apurado em 2024.

O pagamento será efetuado a partir de um termo aditivo que será assinado junto à empresa. Segundo a Anac, em 1º de setembro de 2025 ainda restava um saldo aproximado de R$ 260 milhões a ser recomposto em favor da Fraport.

Desde 2020, a Fraport já recebeu R$ 381,24 milhões em razão da pandemia de covid-19. Em 2023, o governo repassou R$ 57,79 milhões à empresa.

No entanto, a Fraport também tem valores que precisam ser pagos ao governo federal, conforme estipula o contrato de concessão. Eles são chamados de Contribuição Variável. Como o nome diz, esse pagamento anual varia de acordo com a receita bruta.

Em 2023, por exemplo, a Fraport pagou R$ 16,9 milhões à União. No ano passado, o valor chegou a R$ 8,73 milhões. Como ainda há dinheiro da época da pandemia a receber, a Fraport pode abater esse montante dos valores referentes à pandemia.

A Fraport venceu o leilão do Salgado Filho, realizado em março de 2017. Na disputa, ofereceu valor de outorga de R$ 382 milhões - valores não corrigidos -, a serem pagos até o final do contrato de 25 anos, prorrogáveis por mais cinco. A companhia opera o Salgado Filho desde janeiro de 2018.

Valores recebidos pela Fraport

Dezembro de 2023 = R$ 57,7 milhões;

Novembro de 2022 = R$ 86 milhões;

Dezembro de 2021 = R$ 101 milhões (corrigido para R$ 118,1 milhões em junho de 2022);

Novembro de 2020 = R$ 119,44 milhões.

Valores pagos pela Fraport