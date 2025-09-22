Uma empresa se candidata a tomar conta de dois aeroportos do RS

Houve aumento de R$ 16,75 milhões do aporte público. Marco Favero / Agencia RBS

Apenas uma empresa se apresentou para administrar dois aeroportos do Rio Grande do Sul pelos próximos 30 anos. A proposta foi recebida nesta segunda-feira (22), na B3, em São Paulo.

O nome da empresa será divulgado até quinta-feira. Os terminais ofertados são o Lauro Kortz, em Passo Fundo, e o Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo.

A próxima etapa será saber é se a empresa atende a todos os requisitos. Ela precisa propor realizar a gestão dos terminais por um valor de contrapartida do poder público menor. Um leilão está marcado para ocorrer às 10h de sexta-feira, no mesmo local.

— Viabilizar a ampliação e garantir a operação dessa infraestrutura é fundamental para gerar desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Com essa concessão, vamos viabilizar cerca de R$ 100 milhões em investimentos e proporcionar ainda mais condições para a expansão do transporte aéreo no Estado — destaca o secretário estadual de Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

Os aeroportos receberão R$ 102,2 milhões em investimentos. Desse total, R$ 66,24 milhões são previstos para em Santo Ângelo e R$ 35,99 milhões para Passo Fundo.

Essa é a segunda tentativa do governo do Estado de repassar os terminais para a iniciativa privada. Na primeira vez, nenhuma empresa apresentou interesse.

Para convencer interessados, o governo reviu alguns itens do edital. Houve aumento do aporte público, que passou de R$ 29 milhões na proposta inicial para R$ 45,75 milhões.

O governo também garantirá que repassará até R$ 609,3 mil por mês a cada um dos aeroportos. O valor da tarifa de embarque doméstico foi reduzido de R$ 63,22 para R$ 44,27.

"Com isso, a remuneração do futuro parceiro privado se dará pelo aporte público, contraprestação pública mensal, receitas tarifárias e não tarifárias", explica a secretaria.