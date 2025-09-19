Totem vai "conversar" com pessoas sozinhas em pontos de ônibus de Porto Alegre; entenda como funciona

Foco principal será o público feminino. Alex Rocha / PMPA

As paradas de ônibus em Porto Alegre serão pontos mais seguros durante a noite e a madrugada. Pelo menos, 50 delas.

A empresa Eletromidia irá instalar telas digitais em locais escolhidos pela prefeitura. A operadora Claro será responsável por garantir a conectividade e a disponibilidade das chamadas de vídeo.

A comunicação será em tempo real entre os usuários e a central de monitoramento. O projeto, chamado “Guarded Bus Stop”, oferece companhia para pessoas desacompanhadas que aguardam ônibus diariamente, entre 20h e 5h.

O foco principal é o público feminino. O projeto foi testado em 2023 na cidade paulista de Campinas (veja, abaixo, o vídeo promocional da campanha).

Um sensor instalado no painel eletrônico, ao lado da parada, identifica a falta de companhia e sugere uma chamada de vídeo para a pessoa que aguarda no local. O painel, com internet, câmeras noturnas, microfones sensíveis e alto-falantes potentes, permite uma conversa em tempo real com um atendente, que promete manter a ligação até a chegada do ônibus.

Dessa forma, a pessoa não se sentirá sozinha ou desprotegida em horários de menor movimento e maior vulnerabilidade. Em caso de necessidade, a central pode acionar serviços de segurança ou de saúde.

O projeto não traz custo ao município. Em troca da implantação e manutenção dos equipamentos, a Eletromidia tem o direito de explorar espaços publicitários nos painéis durante o dia.

Em 2023, a campanha ganhou troféu de bronze no Cannes Lions, festival de publicidade que ocorre na França. As cidades de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro foram as primeiras a receber o projeto de forma permanente.