Surge um novo impasse nas obras do entorno da Arena do Grêmio

OAS 26 mudou de ideia com relação à proposta que fez. Renan Mattos / Agencia RBS

Durou cinco meses a proposta de uma das donas do terreno da Arena do Grêmio para resolver o impasse envolvendo as obras do entorno do estádio. A OAS 26 desistiu de oferecer um terreno do estádio Olímpico para a prefeitura de Porto Alegre.

Cinco partes envolvidas nas negociações foram consultadas pela coluna. Três confirmaram a desistência, enquanto as outras duas afirmaram desconhecer o fato.

O impasse foi motivado por uma discordância sobre quem arcaria com tributos devidos à prefeitura, envolvendo subsidiárias da antiga construtora OAS: a OAS 26 e a Metha - empresa que vendeu a gestão da Arena para Marcelo Marques.

Com a doação do terreno, a prefeitura assumiria a responsabilidade pelas obras do entorno da Arena do Grêmio. Em contrapartida, a administração municipal deveria liberar o Habite-se das torres do condomínio Liberdade e autorizar a construção de mais 11 torres na região.

Recentemente, a prefeitura atualizou o valor das obras do entorno da Arena, que foram avaliadas em R$ 65 milhões. A intervenção principal é o prolongamento da Avenida A. J. Renner. Está prevista, ainda, a conclusão da duplicação da Avenida Padre Leopoldo Brentano, no trecho entre a Avenida Voluntários da Pátria e a Avenida A. J. Renner.

Com os recursos obtidos pela venda do terreno, a prefeitura poderia viabilizar as obras do entorno da Arena. Uma alternativa seria ofertar a área para uma empresa, responsável pelas intervenções, ou leiloar o terreno da Azenha e, com o valor arrecadado, contratar os serviços necessários.

A OAS 26 ficará com a posse de parte do estádio Olímpico quando a troca de chaves com o Grêmio for concretizada, movimento aguardado para o aniversário do Tricolor. Apesar do impasse nas negociações, a expectativa é que essa desistência não prejudique a transação que deixará o Grêmio, de fato, dono da Arena.

Área por Área

Com a troca de chaves do Olímpico e da Arena, a OAS 26 ficará responsável pelo terreno do antigo posto de combustível, pela área do Largo dos Campeões e por parte do estádio. A Karagounis, por sua vez, receberá a área onde se localizam as piscinas, o ginásio, a churrascaria e o restante do Olímpico. Para separar as duas áreas, será criada uma rua ligando as avenidas Gastão Mazeron e Carlos Barbosa. A prefeitura também construirá duas praças.