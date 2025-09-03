Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Pronta em 2027
Notícia

Se dinheiro vier, BR-116 ganhará um túnel a partir de outubro

Obra vai custar R$ 30 milhões

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS