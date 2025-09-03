Se dinheiro vier, BR-116 ganhará um túnel a partir de outubro

Esperado há mais de uma década, um novo túnel vai surgir sob a BR-116. A passagem será construída próximo ao Conjunto Comercial Canoas e vai ligar a Rua Domingos Martins com a Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira.

A obra está programada para começar em outubro. No entanto, os trabalhos só começarão se o governo federal liberar recursos.

O túnel irá custar R$ 30 milhões. A obra será executada em um prazo de 16 meses.

Se os prazos não forem alterados, a construção será inaugurada em fevereiro de 2027.

A expectativa é que a chamada suplementação orçamentária ocorra entre o final de setembro e o início de outubro. Uma segunda janela de liberação de recursos é prevista para entre novembro e dezembro.

Quando a obra começar, o trânsito na BR-116 precisará sofrer alterações. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), não será necessário bloquear a rodovia.

Mas a BR-116 sofrerá estreitamento conforme o avanço das obras. Haverá diminuição nas faixas de tráfego.

Já a prefeitura de Canoas precisará realizar obras complementares. Caberá ao município realizar serviços de drenagem, desapropriação e pavimentação no entorno das vias municipais.

O túnel irá ajudar a proporcionar um melhor deslocamento em Canoas. Motoristas terão uma opção a mais para atravessar a cidade, que cortada pela BR-116.