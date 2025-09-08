Reaberta contratação para reformar cinema fechado há 20 anos em Porto Alegre

Prédio é de propriedade da prefeitura de Porto Alegre. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

A restauração de um antigo cinema de Porto Alegre será retomada. A Caixa reabriu a contratação da empresa que irá concluir a obra do imóvel localizado na Rua dos Andradas, em frente à Praça da Alfândega.

No Edifício Imperial funcionaram os Cines Imperial e Guarani. As propostas serão recebidas em 11 de novembro.

Essa é a quarta tentativa de conclusão da restauração. O imóvel é da prefeitura, mas a obra é de competência da Caixa.

As obras estão paradas desde maio de 2024, por causa da enchente. Os trabalhos haviam começado em julho de 2023. O contrato tinha duração de dois anos, com custo de R$ 18,54 milhões.

Com o investimento, a Caixa pretende usar os primeiros três andares pelo prazo de 30 anos. No local irá surgir o projeto Caixa Cultural. Nele haverá um cine-teatro com 650 lugares — capacidade semelhante à do Theatro São Pedro —, além de salas para exposições e um miniauditório.

Os demais oito dos 11 andares serão ocupados pela prefeitura, que vai definir quem irá se transferir para o prédio. A Secretaria Municipal da Cultura é uma das que deve preparar a mudança.

Fechado há 20 anos, o prédio começou a ser restaurado em 2007. Parou em 2011, após o surgimento de uma rocha de grandes dimensões. Em 2015, a reforma foi retomada e durou até 2017, quando a empresa responsável abandonou a construção.