Radares vão multar quem ultrapassar sinal vermelho em Porto Alegre

Quem passar o sinal vermelho em Porto Alegre será multado por radares. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) contratará uma empresa que irá instalar equipamentos pela cidade.

Os controladores são chamados de caetanos. O edital foi publicado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial do município. As propostas serão conhecidas em 30 de setembro.

O valor da contratação é mantido em sigilo. O contrato terá duração de dois anos e meio.

Os primeiros 15 pontos monitorados serão instalados em até cinco meses. Foram escolhidos locais que mais registram acidentes na cidade (veja lista abaixo).

Os outros três caetanos serão instalados a partir de um ano de contrato. As câmeras utilizadas para identificação dos veículos e suas placas deverão obrigatoriamente capturar imagens coloridas durante o dia e poderão capturar imagens monocromáticas à noite.

A multa é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. O motorista também leva 7 pontos na carteira.

O assunto vem sendo discutido nos últimos meses pela prefeitura. Em 4 de julho, o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, comentou sobre a novidade ao repórter Guilherme Milmann.

— Vamos aumentar em 30% o sistema de controles eletrônicos. Pardais, caetanos, radares. Caetano que não tem em Porto Alegre hoje, né? (Mas) vai voltar a ter — informou, na ocasião, Bisch Neto.

Com os novos equipamentos em funcionamento, a EPTC vai realizar campanha para que todos parem no sinal vermelho, inclusive durante a madrugada. Atualmente, o órgão de trânsito permite essa conduta, desde que seja no horário da madrugada, entre 23h e 6h.

Entre março e junho de 1999, detectores de avanço de sinal foram instalados em 9 cruzamentos pela cidade. Em 2013, houve uma tentativa de licitação mas foi cancelada.

Primeiros cruzamentos monitorados

Protásio Alves x Vicente da Fontoura Bento Goncalves x Princesa Isabel Baltazar de Oliveira Garcia x Dante Angelo Pilla Ipiranga x Silva Só Aparício Borges x Oscar Pereira Sertório x Souza Reis x Edu Chaves Bento Goncalves x Antônio de Carvalho Cavalhada x Campos Velho Bento Goncalves x Joao de Oliveira Remião Protásio Alves x Ramiro Barcelos Sertório x Ceara Ipiranga x Salvador França Farrapos x Santo Antônio Carlos Gomes x Plinio Brasil Milano Ipiranga x Azenha