Radares vão multar quem ultrapassar sinal vermelho em Porto Alegre

Quem passar o sinal vermelho em Porto Alegre será multado por radares. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) contratará uma empresa que irá instalar equipamentos pela cidade.
Os controladores são chamados de caetanos. O edital foi publicado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial do município. As propostas serão conhecidas em 30 de setembro.
O valor da contratação é mantido em sigilo. O contrato terá duração de dois anos e meio.
Os primeiros 15 pontos monitorados serão instalados em até cinco meses. Foram escolhidos locais que mais registram acidentes na cidade (veja lista abaixo).
Os outros três caetanos serão instalados a partir de um ano de contrato. As câmeras utilizadas para identificação dos veículos e suas placas deverão obrigatoriamente capturar imagens coloridas durante o dia e poderão capturar imagens monocromáticas à noite.
A multa é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. O motorista também leva 7 pontos na carteira.
O assunto vem sendo discutido nos últimos meses pela prefeitura. Em 4 de julho, o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, comentou sobre a novidade ao repórter Guilherme Milmann.
— Vamos aumentar em 30% o sistema de controles eletrônicos. Pardais, caetanos, radares. Caetano que não tem em Porto Alegre hoje, né? (Mas) vai voltar a ter — informou, na ocasião, Bisch Neto.
Com os novos equipamentos em funcionamento, a EPTC vai realizar campanha para que todos parem no sinal vermelho, inclusive durante a madrugada. Atualmente, o órgão de trânsito permite essa conduta, desde que seja no horário da madrugada, entre 23h e 6h.
Entre março e junho de 1999, detectores de avanço de sinal foram instalados em 9 cruzamentos pela cidade. Em 2013, houve uma tentativa de licitação mas foi cancelada.
Primeiros cruzamentos monitorados
- Protásio Alves x Vicente da Fontoura
- Bento Goncalves x Princesa Isabel
- Baltazar de Oliveira Garcia x Dante Angelo Pilla
- Ipiranga x Silva Só
- Aparício Borges x Oscar Pereira
- Sertório x Souza Reis x Edu Chaves
- Bento Goncalves x Antônio de Carvalho
- Cavalhada x Campos Velho
- Bento Goncalves x Joao de Oliveira Remião
- Protásio Alves x Ramiro Barcelos
- Sertório x Ceara
- Ipiranga x Salvador França
- Farrapos x Santo Antônio
- Carlos Gomes x Plinio Brasil Milano
- Ipiranga x Azenha