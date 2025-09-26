Quem é o advogado que ajudou a solucionar entraves da Arena do Grêmio e que já foi CEO do estádio

Advogado (E) já precisou negociar com três presidentes do Tricolor. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Gaúcho de Porto Alegre, o advogado Eduardo Peña é um dos grandes conhecedores das negociações envolvendo Grêmio e OAS. Em julho, ele participou das tratativas que resultaram na compra da gestão da Arena por Marcelo Marques.

— Acho que sou o mais longevo neste acompanhamento. Passei pela gestão de três presidentes do Grêmio. O acionista mudou. A OAS entrou em recuperação judicial, parte da empresa foi vendida e virou Metha — relembra Peña.

O movimento que foi consolidado em julho por Marques já havia sido tentado por presidentes do Grêmio nos últimos anos. Nas gestões de Romildo Bolzan e Alberto Guerra, a aquisição da Arena esteve muito próxima. Detalhes impediram o desfecho positivo.

— Foi o negócio mais difícil do mundo. Quando se conseguia equacionar uma parte, a outra endurecia. Ninguém poderia receber muito e todos precisariam ceder — revela o profissional.

Na opinião do advogado, o desfecho positivo de julho ocorreu devido à segurança que Marcelo Marques trouxe às negociações.

— O Penha foi um estadista. Ele não participou em relação à negociação, mas chegou na sexta-feira (11 de julho) para ajudar na construção do texto (do contrato de venda). Um profissional que fez de tudo pra que desse certo negócio — destaca o advogado de Marcelo Marques, Marlon Passos.

Com o negócio sacramentado, Marques fez o pagamento da primeira parcela logo após a assinatura do contrato.

— Se tinha receio que o Grêmio não conseguiria pagar (a dívida) à vista. O clube não oferecia garantias suficientes para a empresa. Isso trazia insegurança. Sendo um clube de futebol, com gestões que mudam a cada 3 anos, acredita-se que o risco de inadimplemento era muito grande — explica Peña.

Segundo ele, a operação da OAS na Arena não deu certo porque, além do custo operacional do estádio, a construtora precisava pagar as dívidas da obra. O profissional destaca que a Arena dará retorno se continuar sendo administrada como atualmente.

— A Arena sempre gerou receita suficiente para pagar o custo operacional. Mas pagar a dívida de R$ 3,5 milhões por mês ficou inviável — destaca Peña.

CEO da Arena

Gestão no estádio ocorreu entre 2014 e 2016. Anderson Fetter / Agencia RBS

Aos 49 anos, o pai da Sophia, de 3 anos, surfista nas horas vagas é ex-presidente da Federação Gaúcha de Tênis. Ele também já foi CEO da Arena.

A ligação direta do profissional com o Tricolor começou há quase 20 anos. Em 2008, Peña se mudou para São Paulo para fazer doutorado e trabalhar em um renomado escritório de advocacia. A empresa prestava serviço para a OAS, que se tornou a construtora do novo estádio do Grêmio.

Coube a Peña ser o gerente jurídico da empresa. Em 2013, para atender a uma necessidade familiar, o advogado precisou retornar para o Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha se tornou diretor jurídico da Arena Porto-Alegrense.

Um ano depois, veio o desafio maior: ocupar o cargo de CEO do estádio, posição que ocupou até 2016. A saída foi tratada em comum acordo. A Arena Porto-Alegrense terceirizou o seu departamento jurídico e a prestação de serviços coube ao escritório de Peña.

— O Peña sempre foi muito solícito às demandas do Grêmio, sempre buscou atuar como um interlocutor das partes buscando o entendimento, obviamente respeitando os interesses do seu empregador — destaca o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.

Futuro da Arena

Na opinião do ex-CEO, a Arena precisa ser encarada como um negócio separado do futebol. Os recursos que o estádio é capaz de gerir não devem ser transferidos, pois a manutenção do imóvel precisa ser constante. Um dos desafios é o gramado.

— O que a história demonstrou é que o gramado sempre será uma dificuldade. Não tem solução mágica. Tem de ser sempre muito bem cuidado — avalia Peña.

Outra questão é a dificuldade de se conciliar o calendário de shows e jogos.