Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Apoio jurídico
Notícia

Quem é o advogado que ajudou a solucionar entraves da Arena do Grêmio e que já foi CEO do estádio

Profissional participou do anúncio da compra da gestão da Arena

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS