Quanto custou o novo sistema de iluminação da Arena do Grêmio

A Arena do Grêmio ganhou um novo sistema de iluminação. Ao todo, cerca de 150 novos refletores foram instalados no complexo.

O investimento foi feito nos últimos 30 dias e custou mais de R$ 500 mil. Segundo a equipe de Marcelo Marques, as lâmpadas LED poderão projetar 14 mil cores e criarão diferentes atmosferas.

A tecnologia não utiliza mercúrio. Ou seja, garante um consumo de energia 80% menor que os modelos tradicionais, além de reduzir a emissão de carbono.

Os refletores são controlados por um software de automação da iluminação. Ele permite a realização de um show de luzes em sincronia com a sonorização.

O torcedor teve uma amostra nesta madrugada, quando a gestão da Arena divulgou vídeo nas redes sociais mostrando a novidade. A publicação foi um presente no dia do aniversário do Grêmio.