Projeto de ponte aguardada há 60 anos no RS volta a ser adiado

Atualmente, a travessia entre São Jerônimo e Triunfo é feita por balsa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Moradores da Região Carbonífera precisarão esperar mais tempo para ver sair do papel a construção de uma ponte que é aguardada há 60 anos. A estrutura será erguida sobre o Rio Jacuí, entre Triunfo e São Jerônimo.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) voltou a prorrogar o término da elaboração do projeto-executivo em mais seis meses. O trabalho é considerado complexo.

Agora, a empresa Enecon terá até 17 de março de 2026 para concluir os estudos. O trabalho está sendo realizado ao custo de R$ 2,52 milhões.

Originalmente, os estudos deveriam ser finalizados em março. Essa é a última etapa antes do início da construção da ponte.

Um estudo de viabilidade já definiu o traçado. A ponte ficará mais ao leste em relação ao local onde hoje passa a balsa. Além da construção sobre o rio, será preciso unir com asfalto a estrutura até a BR-470, etapa que também está prevista no projeto.

Hoje, a travessia é feita exclusivamente de balsa, que dura até 15 minutos. Em média, cerca de mil veículos passam por dia pela região.

Devido à falta de uma passagem a seco, a BR-470 fica dividida em duas nessa região. Em épocas de forte estiagem ou de chuvas muito intensas, o serviço chega a ser interrompido.