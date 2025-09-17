Praça de Porto Alegre ganhará monumento em memória às vítimas de ataque terrorista em Israel

Projeção de como deverá ser o monumento a ser construído. PMPA / Divulgação

Um monumento será construído em Porto Alegre em memória das vítimas do terrorismo, em especial ao ataque ocorrido em Israel, em 7 de outubro de 2023, que vitimou mais de 1,2 mil pessoas e que foi patrocinado pelo grupo terrorista Hamas. A construção será feita na Praça Dr. Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento.

A estrutura será doada e mantida pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul e custará R$ 36 mil. Segundo a Secretaria Municipal de Parcerias, a construção terá vegetação saindo de seu centro, remetendo ao renascimento, à preservação da vida e aos ciclos de superação, de geração em geração.

O monumento é feito de concreto, com uma placa de aço na lateral, e contém iluminação embutida. Ele terá a frase “nossas feridas são centenárias, mas a nossa resiliência e a nossa força também”.

O termo de doação foi assinado na segunda-feira (15). A proposta teve o apoio da Associação dos Amigos da Praça Maurício Cardoso e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos.