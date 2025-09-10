Por que a EPTC mudou tão rápido de posição sobre multar veículo que passar sinal vermelho na madrugada

Quinze cruzamentos serão monitorados num primeiro momento. Lucas Barroso / PMPA

Não durou 24 horas a informação de que a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) multaria veículos que passassem o sinal vermelho durante as madrugadas em Porto Alegre. Na segunda-feira (8), o órgão de trânsito publicou a intenção de contratar a empresa que vai instalar e operar os equipamentos em cruzamentos com maior número de acidentes na Capital.

O edital estipula: o período de controle será das 00h01 às 24h. Questionada, a EPTC informou que lançaria uma campanha de divulgação com o objetivo de fazer com que todos os veículos parassem no sinal vermelho, e que a decisão sobre multar dependeria de um posicionamento da direção do órgão de trânsito.

A ideia era incutir nos motoristas e motociclistas um maior cuidado ao passar por sinaleiras em Porto Alegre, com o objetivo de reduzir acidentes. Antes dos chamados caetanos entrarem em funcionamento, a EPTC revelou que informaria ostensivamente que as infrações flagradas na madrugada não seriam revertidas em multa.

O tiro, porém, saiu pela culatra. A partir da divulgação da notícia, uma enxurrada de críticas passou a ser direcionada à EPTC.

O que era para ser uma boa notícia – a redução de acidentes de trânsito por quem fura o sinal – passou a ser visto como a irresponsabilidade de se autorizar que motoristas ficassem expostos nos cruzamentos da cidade em horários mais vulneráveis. Na manhã de terça-feira (9), a EPTC anunciou, em entrevista à Rádio Gaúcha, que os veículos poderão seguir cruzando a sinaleira no vermelho, com prudência, entre 23h e 5h.

O próprio diretor-presidente do órgão de trânsito, Pedro Bisch Neto, informou que os acidentes na madrugada por quem passa o sinal vermelho ocorriam em número reduzido. Bastaria, então, ter sido mais claro e transparente nas suas intenções do que tentar condicionar os motoristas e motociclistas a acreditar em uma realidade que o próprio órgão de trânsito já sabia que não seria adotada.

Depois de 26 anos

As propostas das empresas interessadas serão conhecidas em 30 de setembro. O valor da contratação é mantido em sigilo. O contrato terá duração de dois anos e meio.

Os primeiros 15 pontos monitorados serão instalados em até cinco meses. Outros três caetanos serão instalados a partir de um ano de contrato.

A multa para quem passa o sinal vermelho é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. O motorista ou motociclista também leva 7 pontos na carteira.

Entre março e junho de 1999, detectores de avanço de sinal foram instalados em 9 cruzamentos pela cidade. Em 2013, houve uma tentativa de licitação mas foi cancelada.

Primeiros cruzamentos monitorados