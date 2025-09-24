Ponte interditada há 50 anos será recuperada no RS

A ponte foi inaugurada em 1962. Gustavo Vara / Prefeitura de Pelotas/Divulgação

Fechada ao tráfego de veículos desde 1976, uma ponte no sul do Estado será, enfim, recuperada. A estrutura está localizada entre os quilômetros 59 e 60 da BR-392, no limite de Pelotas e Rio Grande.

Sem essa ponte, os veículos usam a outra travessia disponível. Dessa forma, o tráfego na região ocorre em pista simples.

As propostas serão conhecidas em 19 de dezembro. O vencedor da disputa será responsável por realizar os estudos e projetos. Também terá a missão de executar as obras.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) prevê gastar até R$ 126,31 milhões. Os trabalhos precisarão ser realizados em dois anos e meio.

— A recuperação da ponte é uma demanda histórica da comunidade da Zona Sul, que o Dnit vai poder executar a partir de de 2026. A reforma da estrutura vai permitir que os veículos passem em pista duplicada pela região, o que vai garantir melhor fluidez no trânsito, inclusive para o Porto de Rio Grande — comemora o superintendente do Dnit no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro da Silva.

A ponte foi inaugurada em 1962. Já em 1973, relatórios indicavam preocupações com a segurança da estrutura.

Em 1974, caminhões pesados foram proibidos de usá-la. A ponte foi totalmente interditada em 1976, com a inauguração da nova ponte.

Proposta da Ecovias Sul