Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Após 155 anos
Notícia

Pela primeira vez na sua história, Mercado Público de Porto Alegre está mais protegido 

Para cumprir exigências, prefeitura precisou seguir 13 determinações 

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS