Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Barulho
Notícia

O que são os tiros ouvidos de dentro do estádio Olímpico

Uso do imóvel vem chamando a atenção dos moradores da região

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS