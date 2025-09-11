O que são os tiros ouvidos de dentro do estádio Olímpico

Desocupado desde 2014, o estádio Olímpico tem recebido uma movimentação eventual. Pessoas com farda escura e armadas têm se utilizado do imóvel.
A última vez que isso ocorreu foi na segunda-feira (8). As ações ocorreram entre 14h e 17h.
A mobilização chama a atenção dos moradores da região. Tiros são ouvidos de dentro do estádio, o que preocupou pessoas que procuraram a Rádio Gaúcha, angustiadas com os riscos da operação.
A coluna apurou que o local, com grama alta e abandonado, que simula cenários hostis, vem sendo usado para treinamento da Brigada Militar (BM), dos Bombeiros e da Polícia Civil (PC).
No caso da BM, sempre que policiais novos são incorporados à instituição, eles passam por essas práticas. Na segunda-feira, 53 PMs fizeram o exercício.
O comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Eduardo Moura Mendes, tranquiliza os moradores. Apesar do barulho de tiros, as ações ocorrem com munição não letal.
— Não há risco para a comunidade. Fazemos treinamentos de controle de distúrbios, técnicas de progressão, entrada e fatiamento (de equipes) — explica Mendes.
O Grêmio informa que consentiu com a utilização. Aliás, o Olímpico já serviu de garagem para ônibus da Carris e também já foi ponto de coleta de itens para pessoas atingidas pela enchente.
Futuro
Em breve, as forças de segurança do Rio Grande do Sul terão de encontrar um novo local para treinar. É aguardada para outubro a troca de chaves que passará o Olímpico para as empresas Karagounis e OAS 26. Quando isso ocorrer, o Grêmio, enfim, será dono do terreno da Arena.