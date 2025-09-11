O que são os tiros ouvidos de dentro do estádio Olímpico

Velho casarão está desocupado desde 2014. Lauro Alves / Agencia RBS

Desocupado desde 2014, o estádio Olímpico tem recebido uma movimentação eventual. Pessoas com farda escura e armadas têm se utilizado do imóvel.

A última vez que isso ocorreu foi na segunda-feira (8). As ações ocorreram entre 14h e 17h.

A mobilização chama a atenção dos moradores da região. Tiros são ouvidos de dentro do estádio, o que preocupou pessoas que procuraram a Rádio Gaúcha, angustiadas com os riscos da operação.

A coluna apurou que o local, com grama alta e abandonado, que simula cenários hostis, vem sendo usado para treinamento da Brigada Militar (BM), dos Bombeiros e da Polícia Civil (PC).

No caso da BM, sempre que policiais novos são incorporados à instituição, eles passam por essas práticas. Na segunda-feira, 53 PMs fizeram o exercício.

O comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Eduardo Moura Mendes, tranquiliza os moradores. Apesar do barulho de tiros, as ações ocorrem com munição não letal.

— Não há risco para a comunidade. Fazemos treinamentos de controle de distúrbios, técnicas de progressão, entrada e fatiamento (de equipes) — explica Mendes.

O Grêmio informa que consentiu com a utilização. Aliás, o Olímpico já serviu de garagem para ônibus da Carris e também já foi ponto de coleta de itens para pessoas atingidas pela enchente.

Futuro