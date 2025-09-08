Negociação sobre naming rights da Arena ocorrerá em 2026; saiba quanto o Grêmio poderá lucrar

Gestão da Arena foi adquirida em julho por Marcelo Marques. Omar Freitas / Agencia RBS

O assunto não é novo e nunca foi viabilizado: oferecer para que uma empresa associe seu nome à Arena do Grêmio. Na gestão de Marcelo Marques, porém, a ideia é, enfim, tirar do papel a proposta de naming rights do estádio.

As negociações serão abertas em 2026, quando o Grêmio assumirá integralmente a administração da Arena. Segundo as pesquisas já realizadas pela equipe de Marques, a média de mercado aponta que os clubes de futebol lucram entre R$ 12 a 15 milhões com este tipo de contrato.

Com o engajamento maior da torcida com a Arena, adquirido desde que o empresário também comprou parte da dívida pela construção do estádio, a intenção é que o Grêmio lucre de R$ 15 a 20 milhões por ano. Além disso, com mais reforços chegando ao elenco e melhores resultados em campo, a intenção é viabilizar o primeiro contrato com duração de até duas décadas.

Marques também já informou que não tem intenção de que a sua empresa - Maquespan - participe dessa negociação.

Custo do estádio

Se o negócio for consolidado, poderá viabilizar quase todo o gasto que a Arena gera. Segundo a equipe de Marques, a manutenção do estádio custa aproximadamente R$ 24 milhões por ano.

Atualmente, as principais fontes de arrecadação da Arena são os camarotes - de R$ 7 a 10 milhões por ano, a publicidade de espaços internos no local e venda de alimentação e bebida - mais R$ 7 milhões cada, aproximadamente.

Para 2026, a ideia é lucrar R$ 30 milhões apenas com bilheteria. Além disso, o Grêmio não precisará mais pagar valores para a Arena Porto-Alegrense - R$ 24 milhões ao ano.