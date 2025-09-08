MP afirma que Dmae descumpre ordem judicial sobre proteção contra cheias

Entorno do Beira-Rio é uma das áreas que será beneficiada com a obra. Renan Mattos / Agencia RBS

Quase seis meses após a definição das empresas que irão reformar casas de bombas no Centro Histórico, no entorno do estádio Beira-Rio e no bairro Sarandi, a prefeitura de Porto Alegre ainda não concluiu a contratação para executar a obra que promete melhorar o sistema de proteção contra cheias na cidade. Mesmo com posicionamento contrário do judiciário e do Ministério Público, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) quer cancelar a licitação e lançar uma nova disputa.

As obras estão previstas para ocorrer nas casas de bombas do Centro Histórico (17 e 18), no entorno do estádio Beira-Rio (12) e na Vila Minuano, no bairro Sarandi (20). Na semana passada, em agravo de instrumento encaminhado para a desembargadora Mylene Maria Michel, o procurador de Justiça José Túlio Barbosa destacou que o Dmae está buscando contornar decisões judiciais.

"Além disso, a conduta do DMAE após a decisão liminar revela tentativa de contornar a ordem judicial, com reabertura de prazo recursal e posterior anulação do certame, sem observância da preclusão e da estabilidade das fases já concluídas. A decisão judicial foi clara ao determinar o prosseguimento do certame, e a reabertura de fases preclusas configura descumprimento da ordem judicial e violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa", diz trecho do agravo de instrumento interposto pelo procurador.

De acordo com Barbosa, anular a contratação é juridicamente possível. Porém, se este for o caminho adotado pelo Dmae, a autarquia terá de ser rigorosamente investigada por tomar decisões sem respaldo técnico.

"A anulação do certame, embora juridicamente possível, exige apuração de responsabilidades, conforme o art. 71, §1º, da Lei nº 14.133/2021. A sucessão de atos administrativos contraditórios, sem respaldo técnico consistente, compromete a credibilidade da gestão pública e impõe a necessidade de investigação rigorosa sobre os agentes responsáveis pelos vícios que levaram à instabilidade do procedimento", destaca o procurador.

Em março, o consórcio MSH EBAPs, formado pelas empresas MGM, SJF e HIGRA Industrial, foi anunciado o vencedor. Em abril, o Dmae decidiu revogar a contratação.

Segundo a autarquia, o edital continha uma exigência que desclassificou quase todas as concorrentes, impedindo a competição entre as empresas interessadas. Pelas regras propostas, quem fornecer as novas bombas precisará fabricá-las.

Proposta vencedora

O consórcio MSH EBAPs ofereceu executar o serviço por R$ 49,16 milhões. O valor é 5% inferior ao que o Dmae pretendia gastar (R$ 51,9 milhões).

O vencedor precisará reformar os prédios, elevar os painéis elétricos, substituir motores e instalar geradores permanentes. Os trabalhos deverão ser executados em oito meses.

Segundo a prefeitura, todas as 23 Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) de Porto Alegre estão em funcionamento e passaram por revisão após a enchente. Desse total, 19 estão sendo projetadas para se tornarem resilientes em caso de cheia do Guaíba.