Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Impasse
Notícia

MP afirma que Dmae descumpre ordem judicial sobre proteção contra cheias

Autarquia já manifestou intenção de anular contratação das empresas que reformarão casas de bombas em Porto Alegre

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS