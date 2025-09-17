Inter terá de pagar R$ 2 milhões por uso de área da prefeitura 

Conversas entre prefeitura e Inter ocorrem há aproximadamente dois anos. Omar Freitas / Agencia RBS

O Inter terá de pagar R$ 2 milhões à prefeitura de Porto Alegre. Esse valor corresponde ao uso de um terreno do município nos últimos cinco anos.

A área é utilizada pelos colorados em dias de jogos. O terreno em questão, de 24 mil metros quadrados, está localizado no complexo Beira-Rio e margeia a Rua Nestor Ludwig.

O espaço serve de estacionamento. Em dias de jogos e shows, os frequentadores pagam a uma empresa contratada pelo Inter pela guarda dos automóveis. O terreno pode receber mais de três mil veículos.

O recurso será investido em áreas esportivas da cidade, como quadras e campos de futebol. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer definirá os locais que receberão as obras.

Além dos valores referentes ao passado, o Inter passará a pagar R$ 35 mil por mês pelo uso do terreno. O Termo de Permissão de Uso (TPU) terá prazo indeterminado.

Para que o acordo passe a valer, é aguardada a assinatura do presidente do Inter, Alessandro Barcellos. Posteriormente, o prefeito Sebastião Melo ratificará o acordo, que será publicado no Diário Oficial de Porto Alegre.

Terreno de R$ 40 milhões

Em junho de 2023, o prefeito Sebastião Melo reuniu-se com o presidente do Inter. Alessandro Barcelos consentiu com os pagamentos.

A prefeitura planejava leiloar este terreno. A Câmara de Vereadores havia autorizado a venda.