Ingresso caro afasta investidores da roda-gigante do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho; saiba o valor

Projeção de como ficaria o parque após a revitalização. MR Arquitetura / Divulgação

A roda-gigante prevista para o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho dificilmente sairá do papel. Depois de mais de quatro anos administrando o espaço, o consórcio GAM3 Parks não consegue encontrar investidores para a atração.

A construção ainda não está descartada, mas o alto custo de implantação tem afugentado potenciais interessados. Segundo a diretora da GAM3 Parks, Carla Deboni, o retorno financeiro calculado para recuperar o investimento de mais de R$ 60 milhões apontou para um ingresso maior do que R$ 100.

— É frustrante. Mas a gente precisa ter essa noção. A gente precisa ter a responsabilidade de trazer um projeto que tenha durabilidade, que funcione. Não é fazer um elefante branco. Se vocês soubessem a dificuldade que foi comercializar os poucos metros quadrados. Não foi fácil. A gente não pode edificar sem saber quem vai administrar — revela a diretora da GAM3 Parks, Carla Deboni em entrevista à Rádio Gaúcha na sexta-feira (19).

Outras atrações previstas para o parque, como as vilas temáticas alemã e italiana, assim como o Parque Terra dos Dinossauros enfrentam a mesma dificuldade. Até a realização do Rodeio de Porto Alegre não tem ocorrido porque a prefeitura não tem solicitado o espaço.

— A gente enfrenta uma barreira de aceitação do parque — avalia Carla.

Atualmente, as principais arrecadações do parque vêm do Acampamento Farroupilha e a realização de shows no local. Além disso, o Ministério Público do Estado prorrogou a investigação que apura a medição de ruídos em eventos.

Obras prontas

As obras obrigatórias, previstas no contrato entre a prefeitura de Porto Alegre e a empresa GAM 3 Parks, foram concluídas no fim do ano passado. As intervenções no local começaram em dezembro de 2022.

- Urbanização: espaço para realização temporária de eventos como o Acampamento Farroupilha; praça harmonia; caminhos para pedestres; mobiliário urbano; sistema de comunicação visual e sinalização; acessos de entrada ao parque; pórticos do parque; sistema de infraestrutura urbana; playground Sepé Tiarajú; Recanto da Poesia (área da estátua de Jayme Caetano Braun); Recanto da Erva Mate (área das churrasqueiras públicas); melhorias nas calçadas ao redor do parque; e paisagismo.