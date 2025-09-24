Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Elefante branco?
Ingresso caro afasta investidores da roda-gigante do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho; saiba o valor

Atração é avaliada em R$ 60 milhões

