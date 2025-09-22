Governo Leite volta a colocar à venda helicóptero que ninguém quer 

Em seis anos, aeronave desvalorizou R$ 1,8 milhão . Divulgação / Seplag / Seplag

O helicóptero Bell 230, adquirido pelo governo do Estado em 1998, voltou à prateleira de venda. As propostas serão recebidas até 10 de outubro.

Comprada ao custo de R$ 4,1 milhões, a aeronave, agora, está sendo ofertada por R$ 790 mil. O pagamento deverá ser feito até o segundo dia útil após a realização do leilão.

O helicóptero está disponível para visitação até 9 de outubro. Ele está armazenado no hangar do Batalhão de Aviação da Brigada, no aeroporto Salgado Filho.

O modelo está à venda desde 2016. Além de transportar governadores por 20 anos, a aeronave era usada pela Brigada Militar.

Em 2019, o helicóptero foi a leilão ao custo de R$ 2,6 milhões. No mesmo ano, o valor caiu para R$ 2 milhões.

Em 2025, ninguém quis pagar mais de R$ 1,5 milhão. Em junho, na última tentativa, a aeronave era ofertada a R$ 1 milhão.