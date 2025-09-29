Governo Leite atinge investimento bilionário em obras no RS

O governo gaúcho atingiu um montante histórico de investimento em 2025. Entre janeiro e setembro, R$ 1 bilhão foi garantido para obras em escolas e outros prédios públicos, além das construções das barragens dos arroios Taquarembó, em Dom Pedrito, e Jaguari, em São Gabriel.
O valor se refere a 398 obras iniciadas ou concluídas. Segundo a Secretaria Estadual de Obras Públicas, o montante é recorde e está sendo alcançado graças à recuperação da capacidade de investimento do governo.
Outra medida adotada foi a criação da Contratação Simplificada. O modelo tem se mostrado mais ágil na execução das obras.
— Há poucos anos, os números alcançados hoje pareceriam conto de fadas. O Rio Grande do Sul não vislumbrava a possibilidade de realizar as obras que necessitava, muito menos com a agilidade e a qualidade exigidas — destaca a secretária Izabel Matte.
Apenas nas escolas públicas, o valor chega a R$ 312,3 milhões. Na reforma ou construção de novos prédios públicos, o investimento é de R$ 724,8 milhões.
Para a construção de cadeias, as novas penitenciárias de Caxias do Sul e de Rio Grande receberão, respectivamente, R$ 261,9 milhões e R$ 241,6 milhões. As obras estão em andamento, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2026.
As barragens, por sua vez, receberam R$ 27,9 milhões. Das obras finalizadas, 66 começaram neste ano.
Diferença
No caso das escolas, as instituições são agrupadas de acordo com a região, e cada uma delas é atendida por uma empresa, eliminando a necessidade de uma licitação para cada obra. O tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90.
Anos anteriores
Em todo o ano de 2023, o investimento pago e reservado foi de R$ 75 milhões em 190 obras. No ano passado, 267 obras movimentaram R$ 414 milhões.