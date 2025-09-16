Governo gaúcho admite que Polícia Penal abateu drone que sobrevoou pista de skate do Centro Administrativo

Contrato tem cláusula de exclusividade. Duda Fortes / Agencia RBS

Pelo menos mais um drone foi abatido pela Polícia Penal fora da área de presídios. No dia 6, o equipamento sobrevoou o terraço do Centro Administrativo e flagrou um agente com a arma.

A coluna já havia informado na semana passada que drones foram derrubados naquela ocasião, quando se aproximavam da pista de skate do Centro Administrativo. O secretário estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo chegou a dizer que, “com absoluta certeza”, não havia sido a Polícia Penal a autora do abate.

No entanto, a própria assessoria de Pozzobon desmentiu o secretário na noite desta segunda-feira (15), confirmando que agentes estavam no local e no dia em questão.

A secretaria não admite que o drone foi abatido por sobrevoar a pista de skate. Contudo, disse que a área do Centro Administrativo faz parte do perímetro do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que está sendo monitorado por causa do Acampamento Farroupilha.

Questionada sobre por que supervisionava o local antes da abertura oficial do Acampamento, que ocorreu somente no dia 7, a assessoria garantiu que o evento funciona ativamente de 1 a 20 de setembro.

Até da BM

Em 7 de setembro, um drone da Brigada Militar foi abatido na região do parque. O equipamento, que custa R$ 50 mil, fazia o monitoramento do desfile cívico-militar e das atividades do Acampamento. No entanto, somente esta derrubada havia sido confirmada pela Polícia Penal.

Mas, segundo servidores da Escola Técnica Parobé, diversos drones também foram derrubados e recuperados na instituição de ensino, ao lado do Centro Administrativo Fernando Ferrari. Os proprietários relataram que os equipamentos eram atingidos quando tentavam captar imagens da pista de skate.

Contrato

Com relação ao evento da pista de skate no Centro Administrativo, um termo de cooperação firmado entre a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e a Red Bull foi assinado. O documento foi obtido pelo repórter Paulo Egídio.