Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Governo gaúcho admite que Polícia Penal abateu drone que sobrevoou pista de skate do Centro Administrativo

Secretário havia negado a atuação na semana anterior

