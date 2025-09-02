Finalmente, primeiro táxi 100% elétrico vai começar a rodar por Porto Alegre

Veículo já passa por inspeção da EPTC. EPTC/PMPA / Divulgação

Enfim, Porto Alegre terá um táxi 100% elétrico rodando pela cidade. O veículo, um BYD Dolphin, modelo 2026, vai compor a frota a partir de setembro.

O processo está em trâmite na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). A vistoria e a adesivagem do veículo vai ocorrer nos próximos dias.

O proprietário informou à coluna que optou pela troca com o objetivo de trazer mais conforto ao passageiro e ao motorista. Também acredita que fará economia em razão das variações do combustível usado em táxi (GNV).

— Mapeamos os custos no carro atual por dois meses e geramos o racional de economia. Considerando que não há incentivo para a compra do carro elétrico, ele tem um custo superior que precisa ser computado a médio/longo prazo — projeta Silva.

O ponto do novo táxi fica no Hospital de Clínicas. Franco da Silva é proprietário do prefixo desde abril e tem cadastrado uma Spin LT 2018 nele.

— A tendência é permitir um ganho a médio prazo com reduzido número de manutenção. Podemos facilmente afirmar que o custo do quilômetro rodado será 35% do atual — avalia o Silva.

O carro será dirigido pelo motorista Julio da Silva, que já cuida do atual veículo.

36 híbridos

Segundo a EPTC, Porto Alegre tem 3.017 táxis registrados. Destes, 36 são híbridos - usam motor elétrico com um motor a combustão.

Demora

Além dos táxis híbridos, Porto Alegre conta, há algum tempo, com veículos de aplicativo que são 100% elétricos.

Segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre (Sintáxi), Luiz Nozari, a mudança é bem vinda, mas essa demora de migração pode ser creditada ao custo ainda elevado e falta de isenções tarifárias.