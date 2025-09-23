Escola municipal construída em condomínio residencial mudará de lugar em Porto Alegre; "fim de um conflito", diz diretora

Instituição atende 73 alunos de zero a cinco anos. Henry Rodrigues / SMED/Divulgação

Uma escola municipal que funciona desde 1991 dentro de um condomínio residencial da zona norte de Porto Alegre será construída em um novo local. A Secretaria Municipal de Educação publicou um edital para contratar a empresa que fará a nova obra.

A Escola Municipal de Educação Infantil Vale Verde atende 73 alunos de zero a cinco anos. A instituição funciona dentro do Condomínio Parque Vale Verde, que tem aproximadamente mil moradores divididos em torres com 318 apartamentos.

Para acessar a creche, alunos, pais, professores e servidores da escola precisam passar pela portaria do condomínio. O mesmo vale para prestadores de serviço, que entregam comida e materiais de higiene e limpeza para a instituição.

Quando isso ocorre, por exemplo, a direção da creche precisa negociar a entrada dos entregadores com o síndico do condomínio. A escola também enfrenta o horário de silêncio do condomínio, na hora do almoço. Esse é um momento em que, geralmente as crianças costumam brincar no pequeno pátio da instituição.

— Representa o fim de um conflito existente, já que a escola, apesar de ser pública, está localizada em um espaço privado, o que dificulta o acesso ao prédio. Com a obra, teremos garantidos espaços adequados e amplos, que permitirão o cotidiano dinâmico que a educação infantil exige — projeta a diretora da instituição, Ana Carolina Correa de Souza.

A nova escola será construída a dois quilômetros de distância, na Rua João da Silva Bueno, bairro Morro Santana. O terreno é da prefeitura e as vagas oferecidas chegarão a 180.

— Estamos solucionando definitivamente uma demanda de décadas. Com a construção da escola, em local próprio do município, vamos garantir mais segurança, conforto e tranquilidade para os pais, servidores da unidade escolar e sobretudo nossos estudantes —, afirma o secretário Leonardo Pascoal.

As propostas serão conhecidas em 09 de outubro. As obras vão custar R$ 6,52 milhões. Os trabalhos precisarão ser executados em um ano e meio.

A situação inusitada começou em 1988. Na ocasião, os moradores do Vale Verde e a prefeitura de Porto Alegre acordaram que uma creche seria construída no endereço. Já antes da inauguração, houve divergência sobre a finalidade da escola. Desde então moradores pressionavam pela mudança de endereço.