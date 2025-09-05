Eduardo Leite vai cumprir promessa de campanha que fez sobre a RS-118 

Rodovia ainda tem 21km de pista simples entre Viamão e Gravataí. Duda Fortes / Agencia RBS

A RS-118 não terá praça de pedágio ou pórticos de cobrança no modelo freeflow. A garantia foi dada pelo secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi, nesta sexta-feira (5).

- Sem pedágio. Isso foi uma premissa. Sem nenhuma cobrança - confirma Capeluppi.

A medida já era esperada, mas empresários, moradores e usuários da rodovia aguardavam essa garantia. Mesmo sem cobrança, a RS-118 será repassada para a iniciativa privada.

Para buscar a receita necessária para fazer a duplicação da rodovia, entre Viamão e Gravataí, e a manutenção na estrada, o governo gaúcho vai prever a diluição da arrecadação dos valores necessários nos outros pórticos de cobrança de pedágio.

Outra maneira de garantir receita é a aplicação de recursos do Fundo Rio Grande (Funrigs). Os valores ainda não estão fechados, mas o governo vai direcionar em torno de R$ 1,5 bilhão.

O mesmo valor foi repassado para o bloco dois de rodovias. O edital deverá ser lançado nas próximas semanas.

Promessa de campanha

Durante a campanha eleitoral de 2022, o governador Eduardo Leite assinou documento se comprometendo a deixar a RS-118 livre de cobrança de pedágio. Após a eleição, no entanto, Leite admitiu a possibilidade da rodovia ter ponto de pagamento de tarifa. Empresários chegaram a instalar outdoors na RS-118, usando imagem do governador segurando o ofício assinado, cobrando Leite pela promessa feita.

Demais rodovias