Drone da BM abatido pela Polícia Penal foi dado por humorista ao RS após enchente

Polícia Penal usou o Centro Administrativo como base. Arquivo Pessoal / Reprodução

O drone de R$ 50 mil da Brigada Militar, abatido em 7 de setembro pela Polícia Penal, foi doado ao Rio Grande do Sul na época da enchente de 2024. O equipamento estava em uso no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho quando foi derrubado.

O responsável pela doação é o humorista Whindersson Nunes. No ano passado, o influenciador também ajudou o Estado com recursos financeiros, kits de água e alimentos para as vítimas.

O equipamento possuía visão noturna e câmera termal. Ele era usado em prisões e operações.

A Brigada Militar entrou em contato com a assessoria do humorista, para informá-lo sobre o ocorrido. Ao ser comunicado do fato inusitado, Whindersson desabafou: "Essa semana foi só BO. Até nisso deu problema".

Procurada pela coluna, a Brigada Militar informa que o mesmo tipo drone será adquirido. Um processo de compra já foi aberto.

"Já há compras sistemáticas desse tipo de equipamento, com recursos do Estado, Piseg (Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública) e doações. Não haverá prejuízos à comunidade local", informa o chefe da comunicação social da Brigada Militar, tenente-coronel Silva Bueno.

Outros drones

Um vídeo de um dos drones abatidos em 6 de setembro mostrou seis pessoas no topo do Centro Administrativo. Uma delas portava a arma anti-drone, adquirida em maio por R$ 1,4 milhão.

A assessoria da Secretaria Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) confirmou que os agentes estavam no local.