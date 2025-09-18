Contrato de recuperação de ponte da Avenida Ipiranga será rescindido pela prefeitura

Obras vão durar quatro meses. PMPA / Divulgação

Três meses depois da assinatura, a DW Engenharia terá um contrato rescindido com a Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura (Smoi). A empresa foi escolhida para executar a recuperação estrutural da ponte da Avenida Ipiranga com a Rua Barão do Amazonas, na zona leste.

A secretaria notificou a DW para que as obras começassem logo. No entanto, a empresa questionou o tipo de plataforma que deveria ser instalada para a recuperação da ponte por dentro do Arroio Dilúvio.

A vencedora pedia uma alteração, o que iria encarecer a obra. A Smoi não concordou e a rescisão do contrato foi a saída encontrada. A empresa também será multada.

A segunda colocada na licitação será chamada para executar o serviço. A Lavoro Engenharia, inclusive, é a empresa que executa a reforma na ponte da Ipiranga com a Rua Euclides da Cunha, na mesma região, entre os bairros Partenon e Jardim Botânico.

Cada obra vai durar quatro meses. As pontes receberão reforço. Além disso, o pavimento e as juntas de dilatação serão substituídos. A calçada e o guarda-corpo também receberão intervenção.

Outra ponte

As obras na ponte que liga as ruas Ramiro Barcelos e São Luís ainda não foram retomadas. Depois de identificar que a estrutura vai cair, a Smoi avalia se irá derrubar a travessia e fazer uma nova ou recuperá-la.