Concluída pavimentação de rodovia que encurtará distância entre Porto Alegre e Gramado; veja como usá-la

A viagem entre Porto Alegre e Gramado tem mais uma opção pavimentada de deslocamento. As obras iniciaram em janeiro de 2022.

A RS-373 liga Morro Reuter a Gramado. A rodovia pode ser acessada a partir da BR-116 (veja mapa abaixo).

Apesar da conclusão da pavimentação, a rodovia recebe obras. Um trecho de quatro quilômetros, em Santa Maria do Herval, está passando por serviços de drenagem.

Quando essa etapa for finalizada, o asfalto antigo, que já existia nesse trecho, será substituído. Além disso, a enchente de maio do ano passado ocasionou desmoronamento em três trechos da rodovia.

No quilômetro 6, uma nova contenção foi realizada. Segundo o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem (Daer), restam apenas serviços de acabamento na região.

Nos quilômetros 8,6 e 9, os projetos das novas contenções já foram feitos. Eles passam agora por análise e aprovação técnica, antes do começo das obras.

Inicialmente, os trabalhos seriam finalizados até novembro de 2023. Agora, a nova previsão é ter a rodovia sem obras em 2026.

Encurtando caminho

O deslocamento pela RS-373 é 23 quilômetros mais curto se comparado com quem usa a RS-239 e a RS-115. Já na comparação com quem usa a freeway, RS-020 e RS-115, a distância é 16 quilômetros menor.

Pegadinha

Mas é preciso ter cuidado com uma pegadinha. Quem não conhece o traçado da RS-373 pode ser traído pelo GPS. No deslocamento, há um trecho de chão batido que não faz parte da rodovia, e que indica um caminho mais curto. Ele é conhecido como Rua Jacob Schneider e tem 3 quilômetros de extensão. Se quiser seguir pela RS-373, o motorista deve evitar essa via.

Espera de mais de 20 anos

A realização da obra foi anunciada em junho de 2021, quando o governo gaúcho divulgou investimentos de R$ 1,3 bilhão em infraestrutura viária em diversas cidades do Rio Grande do Sul. O projeto de pavimentação está pronto desde 2001 e passou por ajustes em 2008. A alegação para ele não ser executado antes, no entanto, sempre foi a falta de recursos.