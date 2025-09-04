Compra da gestão da Arena custou R$ 15 milhões a mais; saiba quem recebeu os valores de Marcelo Marques

Gestão compartilhada da Arena vai completar dois meses. Jocimar Farina / Agencia RBS

O empresário Marcelo Marques pagou R$ 15 milhões a mais do que o valor anunciado pela compra da gestão da Arena do Grêmio e dos créditos pela construção do estádio. O montante está sendo quitado em dez parcelas.

A quantia maior foi comentada pelo empresário em entrevista na Rádio Gaúcha no dia 27 de agosto. Marques relatou que o valor foi recebido por intermediários.

A coluna conversou com a equipe do empresário, a fim de esclarecer estes valores. A maior parte dos R$ 15 milhões - cerca de R$ 12 milhões - está sendo paga como comissão a uma empresa que aproximou a Metha, a Revee e Marcelo Marques.

É uma espécie de corretor de imóveis, que encontra quem quer comprar e quem quer vender. A atuação desta empresa é vista pelas partes como essencial para a realização da aquisição da gestão e do crédito pela construção do estádio.

Foi quem aproximou todos os envolvidos na negociação, que teve desfecho em 11 de julho. O nome desta empresa não é divulgado por cláusula de confidencialidade.

O restante dos R$ 15 milhões foi desembolsado a escritórios de advocacia que representaram a Metha em ações judiciais.

Revee e Arena

Os demais valores, que compõem os R$ 150 milhões, estão sendo feitos para a Revee - R$ 80 milhões - e para a Arena Porto-Alegrense - R$ 50 milhões.