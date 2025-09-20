Começa nova etapa do projeto para tirar do papel trem entre Porto Alegre e Gramado

A ideia é que a viagem seja feita em pouco mais de uma hora. diegograndi / Adobe Stock

O projeto para construção e operação de um trem entre Porto Alegre e Gramado está em análise pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O protocolo de licenciamento é a primeira etapa das licenças que precisam ser analisadas.

A expectativa é que essa análise dure até março de 2026. Depois desta etapa, vem a avaliação da licença prévia, que dirá se o projeto atende às condições ambientais.

O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) do trem já foi aprovado pelo governo gaúcho. O contrato entre o governo do Estado e o consórcio SulTrens foi assinado em agosto.

Traçado

A definição de traçado deverá ocorrer até junho de 2026. Três traçados foram estudados e o caminho mais curto foi escolhido. Saindo da região do aeroporto Salgado Filho, o trem passaria por áreas rurais de Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Parobé, Araricá, Nova Hartz e Santa Maria do Herval, chegando a Gramado.

Prazos

Se todas as etapas forem cumpridas dentro dos prazos, a licença prévia poderá ser emitida em abril de 2028.

A próxima etapa é obter a licença de instalação. A expectativa é que essa autorização venha até maio de 2029. Com o documento em mãos, as empresas poderão dar início às obras.

A construção deverá durar mais dois anos e nove meses, ou seja, até fevereiro de 2032. Com o final dos trabalhos, a linha passará por um período de seis meses de testes. A expectativa é que, ao final desta etapa, o sistema já esteja em operação normal.

Tempo de viagem

A ideia é que a viagem seja feita em pouco mais de uma hora, fugindo dos congestionamentos das rodovias da Região Metropolitana. O sistema foi concebido para captar um mínimo de 10% dos turistas que sobem a Serra em direção a Gramado e Canela.

Na primeira avaliação feita, não haverá pontos de parada. Porém, se os estudos complementares apontarem que uma região possa potencializar o investimento, uma estação intermediária poderá ser criada.

A ideia é que o trem tenha viagem entre 8h e 1h. Cada viagem poderá transportar até 250 passageiros. Se for viável, durante o final da noite e madrugada, a linha poderá ser usada para o transporte de carga.

Somente em desapropriações, o cálculo estimado indica que serão investidos 10% do total previsto para o desenvolvimento do projeto. Mas o principal desafio será vencer os 800 metros de desnível da Serra. Para que o trem consiga passar pela região, a inclinação ocorrerá em um trecho de 12 quilômetros.

A viagem entre Porto Alegre e Gramado já ocorreu no século passado. A linha férrea foi desativada em 1963.

Investimento privado