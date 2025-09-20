Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Viagem de uma hora
Notícia

Começa nova etapa do projeto para tirar do papel trem entre Porto Alegre e Gramado

Fase deve durar seis meses

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS