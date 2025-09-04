Com projeto de R$ 55 bilhões, construção de segundo porto em Arroio do Sal ganha autorização federal

Píer terá forma de L Litoral Norte S/A / Divulgação

Um segundo projeto privado de porto em Arroio do Sal recebeu aval da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (04).

A proposta é de autoria da empresa empresa Doha Investimentos e Participações, de Porto Alegre, que já havia apresentado a ideia anteriormente, mas não havia dado prosseguimento nas solicitações necessárias. Para o projeto seguir adiante, o empreendimento Porto Litoral Norte, como está sendo chamado, precisa receber aval do Ministério de Portos e Aeroportos.

O terminal foi projetado para ser offshore, construído a 2,8 quilômetros da beira do mar. Já o complexo industrial e terminal de passageiros deve ocupar 150 hectares na Avenida Interpraias, no bairro Arroio Seco, junto à Estrada do Mar, com viaduto e acesso direto pela BR-101.

A projeção é de um investimento de R$ 55 bilhões de recursos privados no novo porto e uma ferrovia. A intenção é que o porto tenha um calado - profundidade - de 30 metros, permitindo que os maiores navios do mundo possam atracar nele.

O porto é projetado para ter capacidade de receber 23,4 mil contêineres. Na estrutura planejada, ele poderia movimentar 43,9 milhões de toneladas ao ano.

Linha de trem

Outra ideia é construir uma linha de trem para ligar Arroio do Sal ao município de Terra Roxa, no oeste do Paraná. A proposta surgiu em agosto de 2023, recebeu um primeiro aval da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas o projeto foi arquivado porque a Doha não manifestou mais interesse em buscar as autorizações necessárias.

Outro porto

Este terminal deverá ser construído a cinco quilômetros ao norte do primeiro porto planejado para Arroio do Sal. O projeto do Porto Meridional é desenvolvido pela DTA Engenharia.

O contrato para este empreendimento já foi assinado e a empresa está atualizando a documentação solicitada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) referente ao Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).