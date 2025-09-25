Candidata à gestão de aeroportos do RS anima secretário da Reconstrução: "Ainda mais uma gaúcha"

Aeroportos vão ganhar R$ 102 milhões de investimento. Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

A confirmação do nome do grupo gaúcho que se candidatou a ser o responsável por dois aeroportos do Rio Grande do Sul animou o secretário Estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi. Segundo informou a colunista Giane Guerra, a ECB Holding, cuja marca mais conhecida é a Be8, foi a única empresa a se apresentar para a disputa.

— É sempre bom ver novos operadores de infraestrutura no mercado. Isso oxigena e estimula a melhora da prestação do serviço. Temos visto isso no setor rodoviário nos últimos anos no País. Ver agora no setor aeroportuário também é muito importante. E ainda por cima, um operador gaúcho — avalia o secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

Os terminais ofertados são o Lauro Kortz, em Passo Fundo, e o Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. O leilão está marcado para as 10h desta sexta-feira (25), na B3, em São Paulo.

Análises de dados atuais e projeções macroeconômicas apontaram que as duas regiões enfrentam gargalos no transporte de cargas. Com os investimentos previstos, há expectativa de utilização de aeronaves de maior porte nos aeroportos.

Os aeroportos receberão R$ 102,2 milhões em investimentos. Desse total, R$ 66,24 milhões são previstos para Santo Ângelo e R$ 35,99 milhões para Passo Fundo.

Em Santo Ângelo, as obras previstas são o aumento da área do terminal de passageiros e a construção do novo pátio de aeronaves, entre outras melhorias. Para o aeroporto de Passo Fundo, estão previstas a remodelagem e ampliação da área do terminal de passageiros, a ampliação do parque de abastecimento de aeronaves e a ampliação das áreas de apoio às companhias aéreas.

Segunda tentativa

Essa é a segunda tentativa do governo do Estado de repassar os terminais à iniciativa privada. Na primeira vez, nenhuma empresa apresentou interesse.

Para convencer interessados, o governo reviu alguns itens do edital. Houve aumento do aporte público, que passou de R$ 29 milhões na proposta inicial para R$ 45,75 milhões.