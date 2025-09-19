Após impasse, futuro da Usina do Gasômetro terá final feliz

Prédio ficou oito anos fechado. Cesar Lopes / PMPA/ Divulgação

O plano do prefeito Sebastião Melo para a Usina do Gasômetro vai sair do papel. Embora alguns ajustes sejam necessários, o repasse do prédio histórico para a iniciativa privada se tornará realidade.

Nesta quinta-feira (18), uma reunião entre o superintendente do Patrimônio da União no Estado do Rio Grande do Sul, Émerson Rodrigues, e Sebastião Melo tratou sobre o assunto. Outro encontro já está marcado para a próxima semana.

— Eu e o prefeito somos os mais interessados, a partir de agora, em resolver isto o quanto antes. Como disse o prefeito, e nós reiteramos, o passado fica no passado e agora somos do mesmo time, no sentido de que vamos apresentar uma proposta, em conjunto, entre prefeitura e União. É uma vitória para a cidade este entendimento — destaca Rodrigues.

As equipes técnicas da prefeitura e da União farão os ajustes necessários na documentação. Depois disso o material será enviada para avaliação do governo federal em Brasília.

A União continuará proprietária do imóvel e a prefeitura poderá contratar uma empresa que ficará responsável por toda a estrutura. Um novo termo de permissão de uso deverá ser firmado com o município prevendo um contrato de 20 anos, podendo ser renovado por igual período.

Caberá ao município fazer uma retribuição financeira sobre o uso da Usina. O percentual chega até 2% sobre o valor da área a ser explorada.

Por exemplo, se a parte do imóvel a ser repassada para exploração comercial valer R$ 1 milhão, a prefeitura teria de fazer um investimento de R$ 20 mil por ano. O montante não precisa ser pago em dinheiro e poderá ser revertido na forma de manutenção da Usina.

Dessa forma, a prefeitura não precisaria repassar algum imóvel ou fazer algum pagamento à União. Em fevereiro, Melo propôs trocar a Usina pela área do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), localizado na Lomba do Pinheiro, para a União.