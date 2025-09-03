Após contestações, governo Leite reabre contratação para duplicar estrada da Grande Porto Alegre

Estrada tem sofrido com constantes buracos. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

A contratação da empresa que irá duplicar a estrada Caminho do Meio, em Viamão, foi reaberta. As propostas serão recebidas em 23 de outubro.

Na semana passada, o governo Leite divulgaria as empresas interessadas em realizar a obra. No entanto, o edital recebeu 13 pedidos de esclarecimento e de impugnação. Destes, nove já foram respondidos.

O pedido de impugnação ainda está sem resposta. O advogado Bruno Ely Silveira questiona a falta de clareza nas informações divulgadas pelo governo sobre os critérios para as desapropriações e remoções necessárias para a obra e destaca que o edital não atende aos requisitos exigidos por lei.

Uma mudança feita no edital tornou a construção R$ 5.288 mais barata. O custo projetado é de R$ 146,16 milhões.

A obra será executada dentro do prazo de dois anos e três meses. Dessa forma, se não ocorrer atraso, a construção não ficará pronta antes do primeiro trimestre de 2028.

Viamão

A duplicação em Viamão abrange um trecho de 11,4 quilômetros. O início da obra está previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Segunda tentativa

Esta é a segunda tentativa de contratação da obra. Na primeira, o governo revogou a concorrência para aprimorar o edital.

Porto Alegre e Alvorada

O projeto prevê a duplicação da Avenida Protásio, do trecho que vai da Avenida Saturnino de Brito até a RS-040, em Viamão. O trecho da Estrada do Cocão, entre a RS-040 e a Avenida Frederico Dihl, também receberá investimentos.

A duplicação também ocorrerá no traçado da via em Porto Alegre e em Alvorada. No entanto, os projetos para essas cidades estão mais atrasados.

Ao todo, 23 quilômetros serão duplicados – 7,3 quilômetros na Capital e 4,3 quilômetros em Alvorada. O custo total da obra é projetado em R$ 284,4 milhões. Além da duplicação são previstos corredor de ônibus, ciclovia, calçadas, novas paradas de ônibus e iluminação.

Estudos feitos pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) apontam que, com a conclusão da duplicação, será possível ganhar 20 minutos no deslocamento entre as cidades, apenas no transporte público. A estimativa é que toda a duplicação seja realizada ao longo de três anos.

Verba perdida