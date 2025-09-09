Adiada troca de chaves entre Grêmio e empresas envolvendo Arena e Olímpico

Grêmio busca isenção oferecida para a Copa de 2014. Renan Mattos / Agencia RBS

A troca de chaves envolvendo a Arena e o estádio Olímpico foi adiada e não ocorrerá mais em setembro. O adiamento ocorre devido a uma negociação com a prefeitura de Porto Alegre, que também precisará envolver a Câmara de Vereadores.

O objetivo do empresário Marcelo Marques era presentear o torcedor no dia do aniversário do Tricolor. Na ocasião, seria viabilizada a assinatura da documentação que garantiria ao Grêmio a posse do terreno da Arena.

O Município tem a receber aproximadamente R$ 50 milhões em Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) referente à troca de propriedade dos dois estádios, envolvendo Grêmio, Karagounis e OAS 26. Deste montante, a parte referente ao Grêmio pode chegar a R$ 35 milhões.

O Grêmio busca a isenção do pagamento, argumentando que, para a Copa de 2014, essa oportunidade foi concedida aos clubes de futebol. A autorização precisará de validação pelos parlamentares do município.

A equipe de Marcelo Marques acompanha as tratativas. A expectativa é que a troca de chaves possa ocorrer em outubro.

Para que o acordo seja viabilizado, as duas empresas donas do terreno da Arena também precisam quitar a sua parte. Elas também buscam essa isenção. Caso haja atraso por parte da Karagounis e da OAS 26, uma hipótese é que a dívida tributária seja transferida para o Olímpico após a saída do Grêmio do imóvel.

Após a quitação dos valores devidos, será possível dar os próximos passos: a transferência de propriedade das escrituras, que garantirá a troca de chaves, e a desistência de ações ainda pendentes na Justiça.

Outros tributos