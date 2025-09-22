Abandonadas há mais de uma década, duas novas escolas de Porto Alegre voltarão a ter obras

Depois de mais de uma década abandonadas, duas novas escolas de Porto Alegre vão voltar a receber obras. Na sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Educação lançou editais para contratar empresas que vão concluir a recuperação em duas instituições de ensino, uma na zona sul e outra na zona norte.
A Escola Municipal de Educação Infantil Moradas da Hípica, no bairro Hípica, receberá R$ 7,46 milhões. As obras, que estão paradas desde julho de 2015, serão concluídas em um ano.
Já a Escola Municipal de Educação Infantil Raul Cauduro, no bairro Mário Quintana, terá um aporte de R$ 8,06 milhões. A construção, interrompida em outubro de 2013, também será executada em um ano.
Em 2026, a Secretaria promete retomar a recuperação de cinco escolas. Além disso, duas outras instituições, que aguardam desde 2012, terão as construções iniciadas (veja relação abaixo).
Ao todo, mil novas vagas serão criadas. A retomada das obras só foi possível após a prefeitura repactuar os contratos com o governo federal.
— Esse é um problema que se arrasta por uma década e que hoje começa a ser solucionado. Com investimento de mais de R$ 80 milhões, os prédios que por anos ficaram abandonados darão lugar à novas escolas de educação infantil, modernas, equipadas e que atenderão mais de mil crianças em tempo integral — informa o secretário Leonardo Pascoal.
As obras faziam parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Governo Federal. As construções estavam abandonadas por falta de repasses de verbas federais ou problemas com as empresas.
Ao todo, 80% do recurso sairá dos caixas da prefeitura. O restante, virá do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para que as licitações sejam realizadas, é necessário atualizar os projetos, que estão com valores e necessidades defasados.
Zerar fila
O déficit de vagas em creches municipais foi reduzido em 40% em 2025. O número de crianças na fila, que historicamente ficava em torno de 7 mil, diminuiu.
Atualmente, faltam 1,8 mil. O secretário pretende zerar a fila ainda neste ano. O acréscimo virá com outras obras de novas escolas em andamento, ampliação de instituições parceiras e compra de vagas em creches privadas.
Obras que serão retomadas
- Escola Municipal de Educação Infantil Moradas da Hípica, no bairro Hípica
- Escola Municipal de Educação Infantil Raul Cauduro, no bairro Mário Quintana
- Escola Municipal de Educação Infantil Colinas da Baltazar, no bairro Parque Santa Fé
- Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Leopoldina II, no bairro Jardim Leopoldina
- Escola Municipal de Educação Infantil Clara Nunes, entre os bairros Restinga e Lageado
Obras que vão começar
- Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Urubatã, no bairro Aberta dos Morros
- Escola Municipal de Educação Infantil Loteamento Ana Paula, no bairro Restinga