Abandonadas há mais de uma década, duas novas escolas de Porto Alegre voltarão a ter obras

Construções estavam abandonadas por falta de repasses. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Depois de mais de uma década abandonadas, duas novas escolas de Porto Alegre vão voltar a receber obras. Na sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Educação lançou editais para contratar empresas que vão concluir a recuperação em duas instituições de ensino, uma na zona sul e outra na zona norte.

A Escola Municipal de Educação Infantil Moradas da Hípica, no bairro Hípica, receberá R$ 7,46 milhões. As obras, que estão paradas desde julho de 2015, serão concluídas em um ano.

Já a Escola Municipal de Educação Infantil Raul Cauduro, no bairro Mário Quintana, terá um aporte de R$ 8,06 milhões. A construção, interrompida em outubro de 2013, também será executada em um ano.

Em 2026, a Secretaria promete retomar a recuperação de cinco escolas. Além disso, duas outras instituições, que aguardam desde 2012, terão as construções iniciadas (veja relação abaixo).

Ao todo, mil novas vagas serão criadas. A retomada das obras só foi possível após a prefeitura repactuar os contratos com o governo federal.

— Esse é um problema que se arrasta por uma década e que hoje começa a ser solucionado. Com investimento de mais de R$ 80 milhões, os prédios que por anos ficaram abandonados darão lugar à novas escolas de educação infantil, modernas, equipadas e que atenderão mais de mil crianças em tempo integral — informa o secretário Leonardo Pascoal.

As obras faziam parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Governo Federal. As construções estavam abandonadas por falta de repasses de verbas federais ou problemas com as empresas.

Ao todo, 80% do recurso sairá dos caixas da prefeitura. O restante, virá do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para que as licitações sejam realizadas, é necessário atualizar os projetos, que estão com valores e necessidades defasados.

Zerar fila

O déficit de vagas em creches municipais foi reduzido em 40% em 2025. O número de crianças na fila, que historicamente ficava em torno de 7 mil, diminuiu.

Atualmente, faltam 1,8 mil. O secretário pretende zerar a fila ainda neste ano. O acréscimo virá com outras obras de novas escolas em andamento, ampliação de instituições parceiras e ⁠compra de vagas em creches privadas.

Obras que serão retomadas

Escola Municipal de Educação Infantil Moradas da Hípica, no bairro Hípica Escola Municipal de Educação Infantil Raul Cauduro, no bairro Mário Quintana Escola Municipal de Educação Infantil Colinas da Baltazar, no bairro Parque Santa Fé Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Leopoldina II, no bairro Jardim Leopoldina Escola Municipal de Educação Infantil Clara Nunes, entre os bairros Restinga e Lageado

Obras que vão começar