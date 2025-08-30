Troca de chaves: Grêmio e Arena começam a desistir de ações na Justiça

Compra da gestão da Arena foi firmada há 50 dias Omar Freitas / Agencia RBS

A caminhada é longa, mas os primeiros passos estão sendo dados. Quando assinaram o contrato de compra da gestão do novo estádio, Grêmio e Arena Porto Alegrense se comprometeram a desistir de ações na Justiça em que um questiona decisões do outro.

A ideia é liberar os caminhos para que a Arena deixe de estar alienada a bancos. Este movimento permitirá que o Grêmio faça a troca de chaves com a Karagounis e a OAS 26 envolvendo o estádio Olímpico.

Nos últimos dias, a Arena Porto-Alegrense desistiu da ação que questionava a ausência de pagamento por parte do Grêmio após o clube ter comprado o crédito que o Banrisul tinha pela construção do novo estádio. Já no dia 20 de agosto, o clube gaúcho desistiu de um recurso que havia admitido a Arena Porto-Alegrense como parte em uma ação que o Grêmio moveu contra o banco público.

O encerramento destes litígios judiciais não é um processo rápido. Ele encontra dificuldades, principalmente devido à burocracia enfrentada pelo Grêmio.

A equipe de Marcelo Marques tem a intenção de resolver a troca de chaves até 15 de setembro, data de aniversário do clube. O prazo, no entanto, é extremamente curto.

Além das ações que tramitam no Rio Grande do Sul, há ainda os processos na Justiça de São Paulo que mantêm a Arena penhorada, mesmo depois da compra dos créditos pela construção do estádio, firmada por Marcelo Marques há 50 dias.