Término do projeto de extensão da Rodovia do Parque fica mais distante

Atualmente, rodovia liga Porto Alegre até Sapucaia do Sul Jonathan Heckler / Agencia RBS

O projeto de extensão da Rodovia do Parque em direção a serra gaúcha sofreu o terceiro adiamento. A mudança de prazo foi divulgada no Diário Oficial da União desta terça-feira (26).

Agora, a empresa Magna terá até setembro de 2026 para concluir a fase de estudos. Originalmente, os trabalhos deveriam ter sido finalizados em janeiro do ano passado.

Depois de concluída a fase de projeto, se houver recursos disponíveis, uma nova licitação será realizada para executar a obra. Uma análise preliminar aponta que o trecho ampliado terá entre 15 e 20 quilômetros e custará em torno de R$ 1,7 bilhão.

A construção seria executada num prazo de três anos. Com isso, a ampliação não será viabilizada antes de 2030.

A Rodovia do Parque foi inaugurada em 2013. Seu traçado tem 22 quilômetros entre Porto Alegre e Sapucaia do Sul.

Mudança de traçado

O projeto original previa uma ampliação da rodovia que se inclinava para Oeste, após a região do Rio dos Sinos. Porém, a ideia foi revista. A ampliação ocorrerá mais para o Leste, seguindo quase que uma linha reta, a partir de Esteio. O novo traçado passará por menos propriedades privadas.

Traçado original