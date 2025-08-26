Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Alternativa para a Serra
Notícia

Término do projeto de extensão da Rodovia do Parque fica mais distante

Espera vai durar pelo menos até 2030

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS