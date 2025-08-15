RS tem uma rodovia que ninguém quer

Pista precisou ser interditada após erosão. Reginaldo Leal / Prefeitura de Imbé

Tem coisas que só acontecem no Rio Grande do Sul. A mais nova história envolve uma rodovia que não é de ninguém.

Ela está localizada no Litoral Norte, na Avenida Beira-Mar entre o Balneário Imara, em Imbé, e Atlântida Sul, em Osório. A rodovia fez parte do antigo traçado da Interpraias (veja no mapa abaixo).

O trecho em questão chamou a atenção após parte da via ter sofrido erosão, causada pela ressaca do mar. O prefeito, Luiz Henrique Vedovato, garante que a estrada é do Estado.

Já o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer) garante que a via nunca fez parte do sistema rodoviário estadual. Um mapa de 1958 da autarquia já mostrava que a única rodovia sob sua responsabilidade na região é a RS-786, a atual Interpraias.

A transferência de rodovias é comum entre prefeituras e governos federal e estadual. Porém, quando isso ocorre, documentos confirmam essas mudanças de obrigações. Até o momento, ninguém conseguiu comprovar que a responsabilidade é do outro.

Só ao olhar essas imagens já é possível ver que há tempos a rodovia não recebe investimento. E assim deve permanecer por mais tempo até que o responsável pela via seja identificado. Enquanto isso, a situação dos moradores e veranistas da região permanece à própria sorte.