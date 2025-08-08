RS-118 terá menos congestionamento a partir da próxima semana

Pista da RS-118 será liberada no sentido de Alvorada para Sapucaia do Sul, em Gravataí Divulgação / Daer

A partir de segunda-feira (11), os motoristas voltarão a usar a pista principal da RS-118, no sentido de Alvorada para Sapucaia do Sul. A liberação sobre o novo viaduto faz parte das obras em andamento na região do quilômetro 22, em Gravataí.

Com a liberação, não haverá mais interferência para os veículos que saem da Avenida Centenário - RS-030 - e acessam a RS-118. O trânsito já havia sido liberado em abril na rodovia, no sentido Sapucaia do Sul para Alvorada.

A passagem por baixo do viaduto, para quem sai da Avenida Centenário em direção à freeway, também já está em uso. A alça de acesso para quem sai de Sapucaia do Sul pela RS-118 e acessa a Avenida Centenário ainda está em obras.

A construção está 85% pronta. A expectativa da Secretaria Estadual de Logística e Transporte (Selt) é que a conclusão ocorra em dezembro, após a alteração do prazo. A previsão anterior era concluir a obra em setembro.

— A partir dessa liberação, estamos qualificando a mobilidade da via e reforçando a segurança dos condutores —, comemora o secretário Juvir Costella.

Atrasada

A obra começou em 2022. A previsão inicial era de que o viaduto e a passagem de nível fossem entregues em dezembro do ano seguinte. O primeiro adiamento passou o prazo para o fim de 2024. Depois da enchente de maio, o Daer alterou novamente a data prevista, dessa vez para junho de 2025 e, por fim, para o segundo semestre deste ano.

A construtora Sultepa é a responsável pela obra. Estão sendo investidos R$ 61,8 milhões.