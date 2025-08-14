Rodovias federais do RS ganharão helicóptero de mais de R$ 40 milhões

Enquanto novo veículo não chega, modelo semelhante pousou no RS. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul (PRF-RS) terá um helicóptero para chamar de seu. A aeronave será adquirida ao custo mais de R$ 40 milhões.

O anúncio será feito em 20 de agosto, em Porto Alegre, pelo diretor-geral da corporação, Antônio Fernando Souza Oliveira, e pelo superintendente no Estado, Fabrício Bianchi Rodrigues. Na ocasião, também será reinaugurado o hangar da PRF, localizado às margens da BR-116 com a freeway.

A expectativa é que o novo helicóptero desembarque no Estado no segundo semestre do ano que vem. Ele será usado nas operações da PRF nas rodovias gaúchas, no transporte de vítimas e de doação de órgãos, e também na fiscalização das fronteiras.

O helicóptero Koala tem capacidade para transportar cinco passageiros, além dos três tripulantes. A aeronave tem autonomia de até 900 quilômetros e velocidade máxima de 290km/h.

Ela será adquirida com recursos do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Enquanto o novo veículo não chega, um modelo semelhante pousou nesta quarta-feira (13) no Estado.