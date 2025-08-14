Rodovia mais charmosa do RS está abandonada 

Rodovia precisa de investimento imediato e rotineiro. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Como é triste ver como deixaram ficar as condições da RS-020. Nesta quinta-feira (14), o repórter Guilherme Milman percorreu a rodovia para mostrar como está a conservação do trecho.

A estrada está muito esburacada, mais do que o de costume. Ela sempre apresentou pequenos problemas. Mas, de uns anos para cá, a situação se agravou.

Sou usuário da RS-020. Costumo passar por ela quando subo para a região das Hortênsias. A estrada tem 260 quilômetros e liga Gravataí a São José dos Ausentes.

Aprecio as características desta rodovia. É uma estrada cercada por árvores, passa por grandes cidades como Gravataí, mas consegue transmitir uma sensação de regiões do Estado mais interioranas.

As gárgulas de Taquara são, para mim, um dos pontos mais esperados. A Giane Guerra já contou a história destas estátuas, que ficam num imóvel de propriedade da iGUi (veja vídeo abaixo).

Voltando para a RS-020, é uma rodovia com uma vista fantástica da subida da Serra. Vale o passeio. Infelizmente, não nos dias atuais.

É uma estrada sem pedágio, pelo menos por enquanto. Costuma receber grande volume de caminhões, o que exige manutenção frequente.

Porém, os poucos investimentos que são feitos ocorrem em razão da emergencialidade. Por ficar em região montanhosa, com frequência, parte da pista é levada pela força de uma enxurrada. As reconstruções costumam acontecer sempre a muito custo.

O trecho de Gravataí é o que está melhor encaminhado. A prefeitura vem adotando partes da RS-020 e fazendo conservações e investimentos necessários.